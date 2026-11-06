Tuần tới miền Bắc đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa, có nơi rét đậm dưới 13°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 29-32°C.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Tuần tới, miền Bắc rét diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 9/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Từ chiều tối cùng ngày đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.