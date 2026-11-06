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Lý do người trúng Vietlott gần 200 tỷ chưa có ý định dùng tiền thưởng

| | Xã hội

Nhận giải Vietlott gần 200 tỷ đồng, người đàn ông ở An Giang cho biết vì số tiền quá lớn nên chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng, sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Hôm nay (6/11), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng 01415 cho anh T.V., với giá trị giải thưởng gần 200 tỷ đồng.

Anh T.V nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng

Anh T. V. sử dụng thuê bao VinaPhone và mua vé qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS. Người đàn ông hiện sinh sống, làm công việc tự do tại An Giang. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 4 năm, thường xuyên mua vé Mega 6/45 và Power 6/55.

Chủ nhân giải Vietlott gần 200 tỷ đồng chia sẻ, khi nhận tin trúng thưởng anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn, hiện anh V. chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng và sẽ cùng gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Với giải thưởng gần 200 tỷ đồng, anh T.V. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 19,99 tỷ đồng. Khoản thuế được tính theo mức 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng và khấu trừ trực tiếp khi trả thưởng. Việc kê khai, nộp thuế được thực hiện tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, số tiền anh T.V. thực nhận còn gần 180 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

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