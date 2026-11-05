Tối nay không khí lạnh về, cuối tuần miền Bắc có đợt rét diện rộng đầu tiên

Tối ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công văn số 60/BCĐ-BNNMT yêu cầu các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo dự báo, khoảng ngày 8-9/11, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 13 độ C. Đây được nhận định là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông 2026-2027.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới.

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Theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8-9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Thời tiết chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Không chỉ gây rét ở miền Bắc, không khí lạnh còn khiến tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11 đến ngày 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng và chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đối với khu vực Trung Bộ, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, chủ động vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du, đặc biệt đối với các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu.

Đối với khu vực Bắc Bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, trong đó chú trọng bảo đảm sức khỏe người dân, tránh thiệt hại do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời có biện pháp bảo vệ vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.