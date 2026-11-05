Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên, thời tiết Hà Nội 10 ngày tới ra sao?

Tin không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ đêm 5/11 sang ngày 6/11, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Các tỉnh miền Bắc mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 mưa rào và dông rải rác.

“Khoảng 8-9/11, các tỉnh/thành phố miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống còn 16-19°C, vùng núi Bắc Bộ khả năng dưới 13°C”, cơ quan khí tượng nhận định.

Theo bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 6-7/11, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 8-9/11, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 9/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 9/11 đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa Đông năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, từ đêm 8 đến ngày 12/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao và tác động của địa hình của miền Trung, từ 9-12/11, Thanh Hóa đến TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 5/11, Hà Nội duy trì trạng thái có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31°C, thấp nhất 27°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 6/11, tác động bởi đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ khu vực này giảm, cao nhất 30°C, thấp nhất 24°C, trời chuyển mưa rào và dông.

Trong ngày 7-8/11, Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa rào, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất 30°C, thấp nhất dao động 23-24°C.

Ngày 9/11, không khí lạnh mạnh tràn về, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm khoảng 7°C so với ngày hôm trước, phổ biến ngưỡng 23°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 20°C, trời nhiều mây, có mưa dông.

Từ 10-14/11, khu vực này chuyển trạng thái không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng lên mức 25-26°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C, trời rét về đêm và sáng.