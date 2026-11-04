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Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11

| | Xã hội

Một trong những thay đổi cơ bản của biểu giá bán lẻ mới so với biểu giá trước đây là việc cải tiến từ 6 bậc xuống còn 5 bậc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hôm 31/10 đã chính thức công bố quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng bắt đầu từ ngày 01/11/2026. Cụ thể, từ ngày 01/11/2026, mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ giảm 2% so với mức hiện hành, chính thức xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT).

Ngày 4/11, Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, thêm một trong những thay đổi cơ bản của biểu giá bán lẻ mới so với biểu giá trước đây là việc cải tiến biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc và thiết kế lại bậc tiêu thụ giữa các bậc.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng đối với 100 kWh đầu tiên, có giá 1.901 đồng/kWh. Bậc 2 áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 101 đến 200, với giá 2.289 đồng/kWh.

Bậc 3 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 201 đến 400, có giá 2.894 đồng/kWh. Bậc 4 áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 401 đến 700, với giá 3.456 đồng/kWh. Bậc 5 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 701 trở lên, có giá 3.844 đồng/kWh.

Như vậy, giá điện sinh hoạt thấp nhất là 1.901 đồng/kWh và cao nhất là 3.844 đồng/kWh, tùy theo mức tiêu thụ điện của khách hàng. Đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, tiền điện được tính theo từng bậc tiêu thụ. Sản lượng điện thuộc bậc nào được áp dụng đơn giá của bậc đó.

Chi tiết biểu giá bán lẻ điện mới áp dụng từ ngày 1/11/2026

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SẢN XUẤT

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11 - Ảnh 1.

Ảnh: EVN

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11 - Ảnh 2.

Ảnh: EVN

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11 - Ảnh 3.

Ảnh: EVN

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11 - Ảnh 4.

Ảnh: EVN

Theo Thái Hà

vietnamdaily

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