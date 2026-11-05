Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xác minh loạt giao dịch bất thường qua ứng dụng B52, Rikvip, khởi tố Tống Thanh Tùng SN 1995

| | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án đánh bạc qua game B52, Rikvip với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong giai đoạn 2024-2025.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, quá trình điều tra mở rộng vụ án đánh bạc trên mạng Internet xảy ra trong giai đoạn 2024-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Đánh bạc.

Các bị can gồm Kiều Duy Luân (SN 1993, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên); Ngô Văn Huỳnh (SN 1999, trú tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng); Nguyễn Văn Vinh (SN 1992, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) và Tống Thanh Tùng (SN 1995, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng mới bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo cơ quan công an, ngày 2/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trên về tội Đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng máy tính, điện thoại di động có kết nối Internet để truy cập website hoặc tải ứng dụng game bài B52, Rikvip về thiết bị.

Sau khi lập tài khoản game, người chơi mua "điểm ảo" bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để nạp vào tài khoản. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi "điểm ảo" thành tiền Việt Nam đồng thông qua việc bán lại điểm cho nhà phát hành game.

Từ năm 2024 đến năm 2025, các đối tượng đã tham gia đánh bạc trên mạng Internet với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can gồm Bùi Văn Hậu (SN 1988) và Nguyễn Đình Tăng (SN 2000), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên, về tội Đánh bạc.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11 Nổi bật

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý kế hoạch thay đổi chi trả đến 2027

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý kế hoạch thay đổi chi trả đến 2027 Nổi bật

Vụ Mr Pips: Tiếp tục điều tra hoạt động 5 cổng thanh toán và hơn 1.400 người

Vụ Mr Pips: Tiếp tục điều tra hoạt động 5 cổng thanh toán và hơn 1.400 người

22:12 , 04/11/2026
Hải Phòng điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

21:43 , 04/11/2026
Miền Trung sắp đón mưa lớn như trút

Miền Trung sắp đón mưa lớn như trút

21:26 , 04/11/2026
Công an Hà Nội phá chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Nguyễn Thị Bích Thùy SN 2006 và 136 người

Công an Hà Nội phá chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Nguyễn Thị Bích Thùy SN 2006 và 136 người

21:06 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên