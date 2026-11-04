Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

| | Xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo, trong đó có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải.

Chiều 4/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố và Đảng ủy phường Đông Hải.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phân công, điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Nguyễn Quang Phúc.

Đồng thời, ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, thay ông Nguyễn Quang Phúc. Ông Thưởng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động hai cán bộ lãnh đạo xã Nguyên Giáp đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy.

Cụ thể, ông Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã và được phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, cũng thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, được điều động đến Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Cả hai cán bộ trên đồng thời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp ghi nhận những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong thời gian qua. Ông đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Quốc Thưởng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Quang/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định giá điện 5 bậc mới nhất đã áp dụng từ ngày 1/11 Nổi bật

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý kế hoạch thay đổi chi trả đến 2027

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý kế hoạch thay đổi chi trả đến 2027 Nổi bật

Miền Trung sắp đón mưa lớn như trút

Miền Trung sắp đón mưa lớn như trút

21:26 , 04/11/2026
Công an Hà Nội phá chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Nguyễn Thị Bích Thùy SN 2006 và 136 người

Công an Hà Nội phá chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Nguyễn Thị Bích Thùy SN 2006 và 136 người

21:06 , 04/11/2026
Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh, chuyển mưa rét

Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh, chuyển mưa rét

19:27 , 04/11/2026
Vietlott 4/11 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 4 tháng 11

Vietlott 4/11 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 4 tháng 11

18:52 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên