Hải Phòng điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

Chiều 4/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố và Đảng ủy phường Đông Hải.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phân công, điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp trao Quyết định cho ông Nguyễn Quang Phúc.

Đồng thời, ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, thay ông Nguyễn Quang Phúc. Ông Thưởng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động hai cán bộ lãnh đạo xã Nguyên Giáp đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy.

Cụ thể, ông Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã và được phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, cũng thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, được điều động đến Văn phòng Thành ủy và phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Cả hai cán bộ trên đồng thời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp ghi nhận những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong thời gian qua. Ông đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Quốc Thưởng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.