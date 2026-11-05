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Khám xét khẩn cấp, bắt giữ Nguyễn Thị Nhi SN 2007

| | Xã hội

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhi, lực lượng chức năng thu giữ 06 gói nilon chứa tổng cộng 8,1872g ma túy Methamphetamine.

Ngày 30/10/2026, Công an phường Hoài Nhơn kiểm tra, test nhanh ma tuý đối với Trần Công Cương (SN 1992, trú TDP An Lộc, phường Hoài Nhơn), kết quả Cương dương tính với ma túy Methamphetamine. Qua đấu tranh mở rộng, Công an phường xác định từ ngày 25 - 27/10/2026, Nguyễn Thanh Cang (SN 1993, trú TDP Mỹ An, phường Hoài Nhơn) cùng Cương và Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 2000, trú TDP Trường An, phường Hoài Nhơn; nơi ở hiện tại: TDP Mỹ An, phường Hoài Nhơn) 03 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ của Nguyễn Thị Kiều Vân và nhà ở của Nguyễn Thanh Cang. Công an phường đã thu giữ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Cang.

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Hình ảnh 04 đối tượng tại cơ quan Công an phường Hoài Nhơn. Ảnh: CA Gia Lai

Từ việc phát hiện ban đầu, Công an phường Hoài Nhơn tiến hành đấu tranh, truy xét nguồn ma túy, xác định Nguyễn Thị Kiều Vân đã 02 lần mua ma túy đá của Nguyễn Thị Nhi (SN 2007, trú thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường) với tổng số tiền 1.600.000 đồng để mang về cho cả nhóm sử dụng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhi, lực lượng chức năng thu giữ 06 gói nilon chứa tổng cộng 8,1872g ma túy Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 03 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Cang, Trần Công Cương về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Nhi về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với Nguyễn Thị Kiều Vân, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp theo quy định; việc điều tra, xử lý tiếp tục được thực hiện.

Khám xét khẩn cấp, bắt giữ Nguyễn Thị Nhi SN 2007 - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Nhi. Ảnh: CA Gia Lai

“Một nhóm sử dụng ma túy bị phát hiện. Một nguồn cung ma túy bị lần ra. Một đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ”.

Đó là kết quả của tinh thần chủ động phát hiện - đấu tranh quyết liệt - Mở rộng đến cùng, góp phần làm sạch địa bàn không để ma túy hình thành điểm, tụ điểm phức tạp.

Công an phường Hoài Nhơn khuyến cáo: Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, quản lý, giáo dục con em và kịp thời tố giác các hành vi liên quan đến ma túy.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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