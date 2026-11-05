Vì sao tối 4/11 nhiều máy bay đến Tân Sơn Nhất phải bay vòng chờ hạ cánh?

Bay chờ trên Lâm Đồng, chuyển hướng xuống Cam Ranh

Chiều tối 4/11, thời tiết tại TP.HCM thay đổi nhanh với mưa lớn kèm gió. Sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng trực tiếp ở khâu tiếp cận hạ cánh. Nhiều máy bay đã đến gần TP.HCM nhưng chưa thể xuống đường băng ngay, nên được yêu cầu giữ độ cao và bay vòng chờ cho đến khi điều kiện cho phép. Sau một thời gian, một số chuyến hạ cánh được tại Tân Sơn Nhất, trong khi số khác phải chuyển sang sân bay khác, khiến hành trình của hành khách kéo dài hơn dự kiến và nhiều chuyến bị chậm giờ.

Theo lực lượng kiểm soát không lưu tại Tân Sơn Nhất, mưa lớn chiều tối 4/11 đã ảnh hưởng đến hoạt động tiếp cận hạ cánh. Đến khoảng gần 19h, mưa kèm gió lớn xuất hiện ngay tại sân bay, làm giảm tầm nhìn của phi công nên nhiều chuyến bay không còn đủ điều kiện an toàn để hạ cánh.

Theo dữ liệu Flightradar24 được Dân trí dẫn lại, một chuyến từ Quy Nhơn về TP.HCM phải bay chờ ở khu vực Mũi Né rồi chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Một chuyến khác từ Đà Nẵng về TP.HCM bay chờ 5 vòng trên vùng trời Lâm Đồng rồi mới hạ cánh được tại Tân Sơn Nhất.Trước tình hình đó, Vietnam Airlines thông báo trong tối cùng ngày rằng mưa dông khiến nhiều chuyến bay đến và đi từ Tân Sơn Nhất phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ.

Vì sao phải bay vòng chờ?Việc ưu tiên bay vòng trong những trường hợp như vậy có cơ sở rõ ràng, bởi hạ cánh là giai đoạn đòi hỏi độ chính xác cao nhất của một chuyến bay. Khi điều kiện không bảo đảm an toàn, phi công hoặc kiểm soát viên không lưu có thể quyết định bay vòng hoặc cho máy bay vào vùng bay chờ.

Trong mưa dông như chiều tối 4/11, máy bay có thể gặp nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc:

• Mưa lớn làm giảm tầm nhìn đường băng, gây khó khăn cho việc xác định điểm tiếp đất.

• Gió giật và gió đổi hướng đột ngột, trong đó có hiện tượng đứt gió, ảnh hưởng đến độ ổn định của máy bay ở độ cao thấp.

• Mây dông phát triển mạnh kèm sét và nhiễu động là khu vực máy bay phải tránh.

• Mặt đường băng có nước làm giảm hiệu quả phanh, kéo dài quãng đường chạy sau khi tiếp đất.

Vì vậy, theo quy trình, bay vòng và bay chờ là biện pháp bảo đảm an toàn chứ không phải sự cố, và máy bay chỉ vào tiếp cận khi điều kiện cho phép.

Mưa 15 phút, luồng bay ùn ứ khoảng 1 giờ. Điều đáng chú ý là thời gian chờ của máy bay dài hơn đáng kể so với thời gian mưa. Theo lực lượng kiểm soát không lưu, thời tiết xấu chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng tình trạng bay vòng chờ kéo dài khoảng một giờ.Nguyên nhân là các chuyến bay bị dồn lại khi sân bay tạm thời không tiếp nhận được máy bay. Ngay cả khi thời tiết đã cải thiện, các chuyến vẫn phải lần lượt hạ cánh theo thứ tự nên cần thêm thời gian để giải tỏa. Đến khoảng 20h, luồng không lưu mới thông thoáng trở lại.

Mật độ bay tại Tân Sơn Nhất giai đoạn này ở mức trung bình, khoảng 700 chuyến mỗi ngày, trong khi vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán con số này thường vượt 1.000 chuyến mỗi ngày. Hành khách nên theo dõi thông báo của hãngTP.HCM và các tỉnh Nam Bộ đang ở cuối mùa mưa, với những cơn mưa đến dồn dập rồi kết thúc nhanh. Trong mùa mưa năm nay, Tân Sơn Nhất đã nhiều lần chịu ảnh hưởng của những trận mưa lớn như vậy. Theo dự báo, từ ngày 6/11, mưa dông ở TP.HCM và Nam Bộ có xu hướng gia tăng, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Trong những ngày còn mưa dông, hành khách nên theo dõi thông báo của hãng hàng không để cập nhật lịch bay.

Nguồn tham khảo: Dân trí, Tuổi Trẻ