Khởi tố nguyên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

Khởi tố 3 bị can “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đề nghị truy tố 3 nguyên cán bộ tỉnh Bình Phước liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ, trong đó có bị can Huỳnh Anh Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Thông tin về vụ án, TTXVN cho biết: Ngày 28/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra năm 2020 tại Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ, thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là xã Bình Tân, thành phố Đồng Nai.

Đồng thời đề nghị truy tố 3 bị can liên quan gồm: Huỳnh Anh Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Lê Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước; Nguyễn Công Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước.

Cả 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai tại dự án trên.

Đến ngày 12/10/2026, cơ quan điều tra lần lượt khởi tố bị can đối với Huỳnh Anh Minh, Lê Hoàng Lâm và Nguyễn Công Thuận.

Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan, đồng thời xác minh hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất khi chưa đủ điều kiện tại dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai sớm có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người đã thanh toán tiền cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ để ký hợp đồng nhận chuyển nhượng các thửa đất khi đủ điều kiện.

Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Mỹ Lệ có tổng diện tích gần 46 ha, quy mô xây dựng khoảng 1.500 căn nhà ở và biệt thự.

Sau quá trình thanh tra, năm 2022, UBND tỉnh Bình Phước đã quyết định thu hồi dự án do việc giao đất, cho thuê đất trước đó không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Việc dự án bị thu hồi, trong khi chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ chậm hoàn trả tiền đặt cọc cho khách hàng, đã khiến nhiều người phát sinh khiếu nại kéo dài.

Vụ án đang được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai Điều 229, Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai như sau: 1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 mét vuông (m2) đến dưới 30.000 mét vuông (m2); đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 50.000 mét vuông (m2); đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 40.000 mét vuông (m2); b) Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp; c) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Đất trồng lúa có diện tích từ 30.000 mét vuông (m2) đến dưới 70.000 mét vuông (m2); đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 50.000 mét vuông (m2) đến dưới 100.000 mét vuông (m2); đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 40.000 mét vuông (m2) đến dưới 80.000 mét vuông (m2); c) Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 7.000.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp hoặc từ 5.000.000.000 đồng đến dưới 15.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp; d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: a) Đất trồng lúa có diện tích 70.000 mét vuông (m2) trở lên; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích 100.000 mét vuông (m2) trở lên; đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp có diện tích 80.000 mét vuông (m2) trở lên; b) Đất có giá trị quyền sử dụng đất được quy thành tiền 7.000.000.000 đồng trở lên đối với đất nông nghiệp hoặc 15.000.000.000 đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.



