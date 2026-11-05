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Giám đốc từng viral với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị khởi tố về tội trốn thuế

| | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hiến Tài sản xuất hạt nhựa HDPE về hành vi trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài (Công ty Hiến Tài), về hành vi “ Trốn thuế ”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Văn Hiến về hành vi Trốn thuế.

Quá trình xác minh, điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định: Từ 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene - nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Trang Tiktok của Nguyễn Văn Hiến

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua câu nói “HDPE là ngon luôn”, xuất hiện trong một video trên nền tảng TikTok và thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.

Sau đó, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế và lập, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng các thủ đoạn khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đều bị xử lý nghiêm.

Minh Khang/VTC News

VTC News

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