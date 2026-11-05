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Khởi tố chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà' vì xuyên tạc nội dung sai sự thật

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, ngụ phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an thành phố tiếp nhận kiến nghị của Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đề nghị Công an xác minh, xử lý việc một tài khoản facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp.

Đối tượng Trần Minh Thanh bị bắt. Ảnh: CA.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành rà soát, xác định tài khoản facebook “Thanh Thật Thà” do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng. Ngày 24/10, Thanh đã đăng tải video dài gần 10 phút có nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Trong đó, Thanh đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Minh Thanh khai nhận việc đăng tải video để thu hút người xem, tạo sự chú ý và nhằm mục đích kiếm tiền từ facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này trả tiền do chưa đủ điều kiện. Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo THÀNH LUÂN

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