Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ

Sáng 5/11, với 444/444 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI .

Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2.

Trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi các đại biểu bấm nút, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tại văn bản ngày 31/10, Chính phủ đề nghị bổ sung, đưa vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung.

Gồm: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; Cơ chế chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Về thực hiện giải pháp thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay; Về việc quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; Sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh Đoàn 15 đã thực hiện.

“ Do thời gian từ nay đến kết thúc đợt 1 kỳ họp không còn nhiều, để tránh việc điều chỉnh chương trình nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung các nội dung trên để Quốc hội xem xét, quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp nếu hồ sơ tài liệu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định ”, ông Lê Quang Mạnh nói.

Với nội dung điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bố trí trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ, hội trường theo trình tự, thủ tục quy định.

Với các nội dung còn lại, trước mắt không bố trí trình bày, thảo luận riêng. Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra sẽ gửi tài liệu để đại biểu nghiên cứu, góp ý khi xem xét dự thảo nghị quyết kỳ họp. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội bố trí thời gian thảo luận phù hợp.

Cùng với các đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bổ sung 6 nội dung vào chương trình kỳ họp.

Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, gồm: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Hai nội dung khác dự kiến được thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp là: báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật; việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội chuyển nội dung xem xét thông qua “Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị quyết 107/2023 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu” thành xem xét, quyết định “Phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế”.

Thời gian, cách thức tiến hành một số nội dung cũng được điều chỉnh để kết thúc đợt 1 Kỳ họp vào ngày 13/11 và giữ nguyên thời gian bế mạc vào ngày 21/11.

Trước đó, chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15 ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742,32 ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, bổ sung 1.338 ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668,38 ha vào xã Yên Xuân, Hà Nội.

Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Chi tiết hơn 4.006,38 ha đất thuộc tỉnh Phú Thọ dự kiến sáp nhập vào TP Hà Nội.

Theo Nghị quyết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.