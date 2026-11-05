Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)

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Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 5/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Trước đó, ngày 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày tóm tắt Tờ trình Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).

Theo Bộ trưởng, việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế tài chính-ngân sách, nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công và tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Theo Bộ trưởng, thực tiễn công tác quản lý thời gian qua cho thấy dù Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công đã có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và đơn giản hóa thủ tục, việc quản lý nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước vẫn chịu sự chi phối đồng thời của hai quy trình pháp luật riêng biệt. Điều này dẫn đến sự giao thoa về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cũng như trách nhiệm.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy tài chính-kế hoạch đã được hợp nhất đồng bộ ở cả cấp Trung ương và địa phương, việc tiếp tục duy trì hai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật song song không còn phù hợp với yêu cầu tinh gọn và hiệu quả.

Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất) gồm 10 chương và 103 điều được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những điểm nghẽn này. Dự thảo luật đã tích hợp toàn diện các quy định về lập kế hoạch, phân bổ, chấp hành, quyết toán ngân sách và đầu tư công, đồng thời Luật sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Các nhóm chính sách lớn được đề cập bao gồm việc chuẩn hóa các khái niệm về chi đầu tư phát triển, dự phòng ngân sách, kết dư ngân sách; Đổi mới quy trình lập dự toán chi đầu tư công hằng năm; Xây dựng một Chương riêng kế hoạch tài chính 5 năm gắn liền với danh mục đầu tư công; Cũng như, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý tài chính công.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng làm rõ hơn trách nhiệm và thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi và phân bổ nguồn lực.

Việc điều chỉnh thời gian lập, trình và giao dự toán ngân sách, cũng như quy định chặt chẽ hơn về thời hạn chi, xử lý dư dự toán và chuyển nguồn cuối năm, sẽ góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước.