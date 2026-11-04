Toàn cảnh dự án cầu Mễ Sở sau hơn một năm thi công

Trong đó, cầu dẫn và cầu chính vượt sông có chiều dài hơn 2km, rộng 24,5m, được thiết kế gồm: 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ ở hai bên cầu. Ở phần cầu chính Mễ Sở, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi đã được thi công. Các nhà thầu đang tiếp tục xây dựng bệ và thân trụ cầu.