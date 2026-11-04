Sức mua trong nước duy trì đà tăng, tổng mức bán lẻ đạt hơn 6,6 triệu tỷ đồng: “Vốn quý” nào giúp thương hiệu Việt đi đường dài?

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,7%. Dư địa thị trường tiếp tục mở ra, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm và mở rộng hiện diện.

Cùng với tăng trưởng ấy là sự thay đổi trong cách người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm. Trong môi trường mua sắm ngày càng đa dạng, người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và khả năng tiếp cận thông tin, giá trị của thương hiệu không còn được quyết định đơn thuần bởi mức độ nổi tiếng. Thay vào đó, chất lượng, sự khác biệt, khả năng đổi mới, mức độ minh bạch và niềm tin đang ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định mua hàng.

Giá cả không còn là yếu tố tiên quyết của người tiêu dùng

Một thay đổi quan trọng của thị trường tiêu dùng hiện nay là cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra ở mức giá. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều thông tin và nhiều lựa chọn, trong khi doanh nghiệp cũng phải đối mặt với sức ép từ cả thương hiệu trong nước lẫn quốc tế.

Tại Diễn đàn “Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh” tháng 9/2026, bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc kinh doanh NielsenIQ Việt Nam, nhận định người mua thận trọng hơn trong chi tiêu nhưng vẫn sẵn sàng trả thêm cho những sản phẩm đổi mới, mang lại giá trị thực.

Đây là điểm đáng chú ý đối với doanh nghiệp khi xây dựng sản phẩm và thương hiệu. Trong một thị trường có nhiều lựa chọn tương đồng, người tiêu dùng có xu hướng đặt câu hỏi về lý do tại sao họ phải trả thêm tiền cho một sản phẩm. Nếu câu trả lời chỉ nằm ở tên tuổi thương hiệu hoặc hoạt động quảng cáo, khả năng tạo ra sự gắn bó lâu dài sẽ khó bền vững.

Theo các chuyên gia, việc giảm giá có thể tạo ra lợi thế trong ngắn hạn, nhưng để duy trì khách hàng trong dài hạn, doanh nghiệp cần trả lời được câu hỏi về giá trị. Một sản phẩm có mức giá cao hơn có thể được chấp nhận nếu người mua nhận thấy những lợi ích tương xứng. Đó có thể là chất lượng, độ bền, thiết kế, công nghệ, dịch vụ sau bán hàng, tính an toàn hoặc những trải nghiệm mà sản phẩm mang lại. Ngược lại, nếu giá bán cao nhưng giá trị nhận được không tương xứng, thương hiệu sẽ phải đối diện với nguy cơ mất niềm tin.

Thước đo định hình sự bền vững của doanh nghiệp dệt may

Điều này đặt ra một yêu cầu xuyên suốt: sau mỗi bước tiến về quy mô, doanh nghiệp cần tiếp tục tạo ra lý do để khách hàng quay lại. Thành tựu có thể mở đầu sự quan tâm; trải nghiệm với sản phẩm và dịch vụ sẽ bồi đắp sự gắn bó.

Với ngành thời trang, yêu cầu ấy hiện diện trong sự cân bằng giữa chất lượng, thiết kế, giá bán và tính ứng dụng. Trang phục cần đáp ứng mong muốn thể hiện phong cách, đồng thời phù hợp với công việc, sinh hoạt và khả năng chi trả. Để khách hàng tiếp tục quay lại, doanh nghiệp phải duy trì sự phù hợp ấy qua nhiều lần mua và sử dụng.

Bài toán giữ khách vì vậy dẫn về năng lực cốt lõi: hiểu nhu cầu, phát triển sản phẩm và kiểm soát chất lượng khi quy mô mở rộng. Mỗi cải tiến về chất liệu, phom dáng hay dịch vụ đều cần chuyển thành giá trị mà người mua có thể cảm nhận.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp thời trang trong nước phát huy hiểu biết về thị trường. Sự gần gũi với người tiêu dùng chỉ trở thành lợi thế cạnh tranh khi được chuyển hóa thành những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và liên tục được hoàn thiện.

YODY là một ví dụ điển hình cho hướng tiếp cận này. Theo định hướng doanh nghiệp, sản phẩm được phát triển trên sự kết hợp giữa chất lượng, tính ứng dụng và thiết kế hiện đại. Việc lựa chọn chất liệu, cải tiến kiểu dáng hướng tới nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt, giúp trang phục phù hợp với nhiều hoàn cảnh hằng ngày.

Tính thời trang cũng được đặt trong mối liên hệ với giá trị sử dụng: dễ mặc, dễ phối hợp và cập nhật thị hiếu. Đây là định hướng phát triển sản phẩm của doanh nghiệp; mức độ đáp ứng cần được nhìn qua chất lượng thực tế và phản hồi người dùng.

Với An Phước bổ sung một chiều sâu khác: khả năng duy trì chuẩn mực qua thời gian. Khởi nguồn từ cơ sở gia công năm 1992 với 40 máy may và 60 công nhân, An Phước từng bước tích lũy kinh nghiệm sản xuất, xây dựng đội ngũ và hoàn thiện quy trình. Việc hợp tác với Pierre Cardin từ năm 1997 tạo thêm điều kiện tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó phát triển sản phẩm phù hợp với người Việt.

Nền tảng ấy được tiếp nối bằng việc duy trì chất lượng trong từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên phụ liệu, nghiên cứu phom dáng, cắt may đến kiểm tra thành phẩm đều thực hiện theo yêu cầu chất lượng cụ thể.

Bên cạnh đó, An Phước luôn có những cải tiến hướng đến trải nghiệm người dùng như ứng dụng chất liệu co giãn, hạn chế nhàu và công nghệ điều nhiệt HeiQ Smart Temp nhằm đáp ứng nhu cầu mặc trong khí hậu nhiệt đới. Những lựa chọn này minh họa cách kinh nghiệm sản xuất được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Với An Phước, chuẩn mực chất lượng không phải là điều chỉ cần đạt được một lần, mà phải được duy trì và nâng cao qua từng giai đoạn. Từ nền tảng sản xuất đến quá trình phát triển sản phẩm, An Phước luôn cố gắng kết hợp kinh nghiệm tích lũy với những cải tiến mới, để mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mà còn phù hợp hơn với nhu cầu của người mặc và xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng.

Chính nhờ những định hướng phát triển đó mà trong kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, ngành dệt may có 8 doanh nghiệp với 11 sản phẩm được công nhận, gồm những tên tuổi như Việt Tiến, May 10, YODY, An Phước và Canifa. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp cho thấy những nỗ lực xây dựng thương hiệu đang được tiếp nối trong ngành, với các dòng sản phẩm và nhóm khách hàng khác nhau.

Tại diễn đàn tháng 9/2026, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, phân tích rằng niềm tin vào thương hiệu giúp giảm chi phí giao dịch và thời gian. Với khách hàng, điều đó có thể được hiểu từ sự an tâm khi tiếp tục lựa chọn một sản phẩm đã đáp ứng kỳ vọng.

Để những năng lực ấy được nhận diện rõ hơn, thông tin về doanh nghiệp cần được hệ thống hóa, đặt trong bối cảnh và gắn với bằng chứng. Đây cũng là định hướng của Kiêu Hãnh Việt Nam , nền tảng do VCCorp tổ chức, CafeF là đơn vị truyền thông: ghi nhận thành tựu, xây dựng niềm tin bằng dữ liệu xác thực và đưa những giá trị doanh nghiệp đến gần công chúng, khách hàng, đối tác.

Khi câu chuyện thành tựu được nối liền với năng lực phía sau sản phẩm, sự ghi nhận có thêm chiều sâu, còn người tiêu dùng có thêm căn cứ lựa chọn. Từ những lựa chọn được bồi đắp qua thời gian, uy tín và sức cạnh tranh của thương hiệu Việt có cơ hội lớn lên, tạo nền tảng để doanh nghiệp đi xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Báo Nhân Dân, Bộ Công Thương phối hợp cùng đơn vị vận hành và truyền thông là Công ty cổ phần VCCorp triển khai đổi mới giao diện Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia, ứng dụng công nghệ và dữ liệu số, hướng tới một nền tảng truyền thông hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị và nâng cao vị thế thương hiệu Việt. Xem thêm thông tin về chuyên trang tại: https://thuonghieuquocgia.nhandan.vn/ Liên hệ để tìm hiểu thêm về chuyên trang Thương hiệu quốc gia Email: THQG.NhanDan@vccorp.vn Điện thoại: 0247.300.7108



