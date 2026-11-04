Bộ Tài chính nêu giải pháp điều hành giá, kiểm soát CPI khoảng 4,5%

Chủ động điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm. Đây là thực tế đặt ra áp lực đối với công tác xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành giá trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ trong tháng 10/2026, Bộ Tài chính đã trình các kịch bản và nhóm giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Thứ nhất, chủ động theo dõi, dự báo diễn biến giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành, địa phương cần thường xuyên cập nhật diễn biến giá cả trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp, không để bị động, bất ngờ trước những biến động của thị trường.

Thứ hai, bảo đảm nguồn cung, ổn định mặt bằng giá các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm cân đối cung cầu, dự trữ và lưu thông hàng hóa, nhất là đối với xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; tăng cường kết nối cung cầu giữa các địa phương, hạn chế tình trạng đứt gãy trong cung ứng, bảo đảm đủ hàng hóa phục vụ người dân trên các địa bàn.

Thứ ba, phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Tiếp tục thực hiện các chính sách thuế, phí phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thứ tư, điều hành thận trọng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quyết định giá. Các bộ, ngành cần rà soát kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh giá; đánh giá đầy đủ tác động đến CPI, đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đặc biệt chú trọng điều hành giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu và điện.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào. Tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng dịp cuối năm, lễ, Tết để trục lợi. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm. Đối với các địa phương có CPI tăng cao, cần phân tích nguyên nhân theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ để triển khai các biện pháp quản lý giá có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

“Quan điểm điều hành xuyên suốt là nỗ lực phấn đấu để thực hiện mục tiêu kiểm soát CPI bình quân 2026 khoảng 4,5%, không chủ quan trước các rủi ro phát sinh, điều hành chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, gắn kiểm soát lạm phát với bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, ông Chi nói.

Giảm thuế xăng, giá điện để kiểm soát lạm phát

Liên quan đến tác động của việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện tới CPI, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, việc đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước gần 7.000 tỷ đồng.

Cùng với chính sách thuế đối với xăng, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân cũng được điều chỉnh giảm 2%. Đây là giải pháp trực tiếp hỗ trợ giảm chi phí sinh hoạt của người dân và chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm giá điện 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% có thể giúp CPI tháng 11/2026 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với tháng 10; đồng thời làm giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm đối với CPI bình quân năm 2026.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, việc điều chỉnh giảm giá điện 2% và đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải và dịch vụ của doanh nghiệp; hỗ trợ đời sống người dân, góp phần ổn định mặt bằng giá, kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.