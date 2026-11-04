Từ thành công của Haier, Toyota và Samsung, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại chỉ ra chìa khoá để doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu

Sáng nay (4/11), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình Go Global, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề "Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới", với sự phối hợp của Chương trình SIPPO (Thụy Sĩ), VCCI và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp Việt ngày càng tham gia sâu hơn vào thương mại, đầu tư và các chuỗi cung ứng quốc tế; nhiều sản phẩm đã tiếp cận được những thị trường có yêu cầu cao; một số doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu riêng, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị.

Theo Thứ trưởng, hành trình vươn ra thế giới không có một công thức chung và không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng có thể bắt đầu từ những hành động cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái

"Nhà nước kiến tạo môi trường và kết nối nguồn lực. Địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Đối tác cùng đồng hành. Doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể tạo ra giá trị," Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao nỗ lực của 18 địa phương đã sớm ban hành chương trình hành động. Việc công bố Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global cũng sẽ giúp kết nối sức mạnh tổng hợp từ các hiệp hội, tổ chức tài chính, tư vấn, cơ sở nghiên cứu và đối tác quốc tế.

"Cơ quan nhà nước ở đây chỉ đóng vai trò hạt nhân. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra cho Chương trình Go Global, chúng ta cần huy động sức mạnh chung của tất cả hệ thống. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp cần nhận thức rõ vấn đề, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng và có những bước triển khai cụ thể để vươn ra thị trường thế giới," Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bài học từ ba tập đoàn toàn cầu

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, Go Global không đơn thuần là thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa mà hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và gia tăng sự hiện diện tại thị trường quốc tế.

Để làm rõ con đường quốc tế hóa doanh nghiệp, ông Vũ Bá Phú dẫn chứng hành trình phát triển của ba tập đoàn lớn trên thế giới là Haier (Trung Quốc), Toyota (Nhật Bản) và Samsung (Hàn Quốc). Dù có xuất phát điểm và cách thức mở rộng thị trường khác nhau, cả ba đều cho thấy một điểm chung: vị thế toàn cầu phải được xây dựng trên nền tảng chất lượng, năng lực sản xuất, công nghệ và quản trị

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại chia sẻ, thành công của Haier cho thấy chất lượng là nền tảng phát triển, còn mua lại doanh nghiệp có sẵn thương hiệu và hệ thống phân phối có thể giúp rút ngắn hành trình chinh phục thị trường quốc tế.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại

Với Toyota, con đường vươn ra thế giới bắt đầu từ thất bại của mẫu Crown tại Mỹ năm 1957 do chưa phù hợp với điều kiện sử dụng và nhu cầu khách hàng. Từ bài học này, hãng nghiên cứu lại thị trường, cải tiến sản phẩm, hoàn thiện sản xuất tinh gọn và từng bước xây dựng mạng lưới sản xuất, kỹ thuật, phân phối tại các thị trường trọng điểm.

Samsung lại cho thấy vai trò của tầm nhìn dài hạn. Từ sản xuất tivi đen trắng, doanh nghiệp từng bước học hỏi công nghệ, đầu tư vào bán dẫn từ năm 1983 và chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng, thương hiệu.

"Vị thế toàn cầu không phải là điểm xuất phát mà là kết quả của một hành trình phát triển có chiến lược, kiên trì và kéo dài nhiều năm", ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Từ ba câu chuyện, ông cho rằng doanh nghiệp Việt cần bắt đầu bằng chất lượng, năng lực sản xuất và quản trị; tiếp cận thị trường quốc tế để tìm khách hàng, học hỏi tiêu chuẩn và hành vi tiêu dùng. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp, xuất khẩu đơn thuần sang làm chủ công nghệ, thương hiệu và hệ thống phân phối, tiến tới hiện diện lâu dài ở nước ngoài.

Go Global không dừng ở xuất khẩu

Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Việt Nam đã có nền tảng thuận lợi với 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), cùng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt 1.000 tỷ USD tính đến tháng 10/2026.

Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng, phát triển xanh và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Bài toán tiếp theo là nâng vai trò của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị, phát triển thương hiệu và mở rộng hiện diện quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Chương trình Go Global, được phê duyệt tại Quyết định 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế bền vững. Một mục tiêu của chương trình là hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Vũ Bá Phú, các doanh nghiệp quốc tế thành công đều trải qua bốn chặng phát triển: Xây dựng nền tảng chất lượng; tiếp cận thị trường; nâng cấp vai trò từ gia công sang công nghệ, thương hiệu và hiện diện toàn cầu.

"Thước đo thành công của Chương trình Go Global là có bao nhiêu doanh nghiệp thực sự tiến lên trên hành trình vươn ra thế giới," ông Vũ Bá Phú khẳng định.

Trên cơ sở đó, chương trình xác định bốn hướng đi: xuất khẩu hàng hóa; thương mại xuyên biên giới; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; hiện diện và đầu tư tại nước ngoài. Tùy nguồn lực, doanh nghiệp có thể mở rộng xuất khẩu, lập văn phòng, chi nhánh, công ty, liên doanh hoặc mua bán, sáp nhập.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp; tư vấn xây dựng kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp; hỗ trợ chuyên sâu 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó 30% theo phương thức mua bán và sáp nhập (M&A); đồng thời hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt trong chuỗi giá trị toàn cầu.