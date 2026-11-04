Chủ hộ kinh doanh có được miễn thuế 3 năm khi lập doanh nghiệp mới?

Nay, bà Ngọc dự kiến thành lập một công ty mới đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật, đồng thời dự kiến tiếp tục duy trì hoạt động của hộ kinh doanh song song với hoạt động của công ty.

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP của Chính phủ, bà Ngọc hỏi, trường hợp cá nhân đang là chủ hộ kinh doanh và tiếp tục duy trì hoạt động của hộ kinh doanh sau khi thành lập công ty mới, công ty có được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu để áp dụng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm hay không?

Việc cá nhân đồng thời là chủ hộ kinh doanh có thuộc trường hợp loại trừ quy định tại điểm b.2 khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP hay không?

Trường hợp phải chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh trước khi thành lập công ty, việc chấm dứt này có ảnh hưởng đến điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Điều 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15;

Doanh nghiệp và hộ kinh doanh là hai đối tượng áp dụng riêng biệt. Trường hợp cá nhân đang là chủ hộ kinh doanh và tiếp tục duy trì hoạt động của hộ kinh doanh sau khi thành lập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP.

Trường hợp cá nhân chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh trước khi thành lập doanh nghiệp không ảnh hưởng đến điều kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP.

Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp đến bà được biết và thực hiện.