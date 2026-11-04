Hà Nội: Đường Tây Thăng Long giải phóng mặt bằng xong vẫn chưa thể thi công, nhà thầu xin dừng hợp đồng
Dù mặt bằng đoạn đường Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc đã cơ bản được bàn giao, dự án vẫn chưa thể thi công trở lại do các nhà thầu đồng loạt xin dừng hợp đồng. Với mức giá vật liệu tăng gấp 4 lần so với thời điểm ký kết, các nhà thầu dự kiến lỗ từ 8-28 tỷ đồng nếu tiếp tục thực hiện.
Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Vành đai 3 (Phạm Văn Đồng) đến đường Văn Tiến Dũng, có chiều dài hơn 3,2km, tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.673 tỷ đồng.
Dự án từng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ thi công kéo dài. Đến tháng 6/2026, công tác giải phóng mặt bằng mới cơ bản hoàn tất.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại khu vực dự án những ngày đầu tháng 11/2026, phần lớn công trình nằm trong phạm vi tuyến đường đã được phá dỡ, mặt bằng cơ bản được bàn giao. Khối lượng lớn phế thải xây dựng cũng đã được vận chuyển ra khỏi công trường. Tuy nhiên, dù mặt bằng đã sẵn sàng, hoạt động thi công vẫn chưa được triển khai trở lại.
Tại một số vị trí, máy móc, thiết bị đã được tập kết nhưng chưa hoạt động. Khu vực nút giao đường Tây Thăng Long - Phạm Văn Đồng cũng đang chờ được triển khai xây dựng.
Việc mặt bằng được giải phóng sau nhiều năm chờ đợi khiến người dân địa phương kỳ vọng dự án sớm được hoàn thiện.
Ông Nguyễn Quang Huy, người dân sinh sống tại phường Đông Ngạc cho biết, người dân vui mừng khi những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ. Tuy nhiên, điều mong mỏi hiện nay là dự án sớm triển khai thi công để hoàn thiện tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần thay đổi diện mạo đô thị.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết, khối lượng xây lắp toàn tuyến hiện đạt gần 70%. Tuy nhiên, dự án chưa thể tiếp tục triển khai do vướng mắc liên quan đến hợp đồng xây lắp đã ký với các nhà thầu.
Cụ thể: Đây là hợp đồng trọn gói được ký từ năm 2018, do đó không thể điều chỉnh đơn giá theo biến động thị trường. Trong khi đó, giá vật tư, vật liệu xây dựng hiện nay đã tăng gấp khoảng 4 lần so với thời điểm ký hợp đồng.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án, các nhà thầu đã đồng loạt có văn bản xin dừng thực hiện hợp đồng vì nếu tiếp tục thi công sẽ phải chịu khoản thua lỗ lớn.
"Đơn vị lỗ nặng nhất dự kiến 28 tỷ đồng, đơn vị nhẹ nhất khoảng 8 tỷ đồng", đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc thông tin.
Trước khó khăn phát sinh, từ tháng 3/2026, phường Đông Ngạc đã báo cáo thành phố xem xét phương án xử lý đối với các hợp đồng xây lắp của dự án. Đến tháng 5/2026, thành phố có văn bản chấp thuận về chủ trương đóng các hợp đồng hiện tại.
Theo phương án được đưa ra, phần khối lượng xây lắp còn lại sẽ được cập nhật đơn giá mới và tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu tiếp tục thực hiện.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết, từ tháng 5/2026, địa phương đã bắt đầu triển khai các thủ tục đấu thầu đối với phần công việc còn lại. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành.
Dự kiến trong tháng 12/2026, địa phương sẽ tổ chức đấu thầu và hoàn tất việc ký hợp đồng với nhà thầu mới. Nếu đúng kế hoạch, dự án sẽ được triển khai thi công trở lại từ tháng 1/2027. Toàn bộ dự án đường Tây Thăng Long đoạn qua phường Đông Ngạc dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.
Theo Lê Khánh
Đại đoàn kết
Theo
Đại đoàn kết
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