Hà Nội: Đường Tây Thăng Long giải phóng mặt bằng xong vẫn chưa thể thi công, nhà thầu xin dừng hợp đồng

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại khu vực dự án những ngày đầu tháng 11/2026, phần lớn công trình nằm trong phạm vi tuyến đường đã được phá dỡ, mặt bằng cơ bản được bàn giao. Khối lượng lớn phế thải xây dựng cũng đã được vận chuyển ra khỏi công trường. Tuy nhiên, dù mặt bằng đã sẵn sàng, hoạt động thi công vẫn chưa được triển khai trở lại.