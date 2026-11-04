Cầu 280 tỷ đồng sau 5 năm thi công vẫn dang dở

Theo báo cáo số 553/BC-UBND của UBND xã Hiệp Đức, Dự án cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E, có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 252 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách TP Đà Nẵng bố trí. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2026.

Dự án do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương và Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Minh Khang thi công. Đến nay, tổng nguồn vốn đã bố trí hơn 259,5 tỷ đồng, song giá trị giải ngân mới đạt hơn 158,8 tỷ đồng, tương đương 61,22%.

Sau khi được UBND TP Đà Nẵng điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư theo quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 13/6/2026, ngày 23/6/2026, UBND xã Hiệp Đức đã tiếp nhận dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố để tiếp tục quản lý, điều hành.

Tại thời điểm tiếp nhận, khối lượng thi công tại hiện trường mới đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 1/7/2026, UBND xã Hiệp Đức đã làm việc với nhà thầu và các đơn vị liên quan, yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo ông Lưu Hoàng Ân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên tuyến đã hoàn thành, các đơn vị đang triển khai đắp đất đường dẫn đầu cầu. Tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 60% hợp đồng.

Trong khi đó, dù đã được chủ đầu tư nhiều lần kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, tuy nhiên, việc tổ chức thi công của các nhà thầu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Theo báo cáo của UBND xã Hiệp Đức, Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương có máy móc thi công nhưng nhân công tại công trường chỉ khoảng 4 đến 5 người. Còn Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Minh Khang triển khai thi công chậm, cầm chừng, máy móc bố trí thưa thớt, thậm chí không có nhân công.

Trong khi khối lượng công việc còn lại nhiều, mùa mưa đang đến gần, UBND xã Hiệp Đức nhận định việc hoàn thành dự án trong năm 2026 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ngày 2/11, ghi nhận của phóng viên, tại công trường, cầu Tân Bình đã hình thành phần lớn kết cấu chính, mặt cầu cơ bản được thi công, các trụ cầu bắc qua sông đã hoàn thành. Tuy nhiên, phần đường dẫn lên cầu ở phía bờ vẫn còn dang dở, nền đường đất đỏ chưa được hoàn thiện, nhiều vị trí còn ngổn ngang đất đá, chưa thảm nhựa. Một số hạng mục phụ trợ cũng chưa hoàn tất. Cạnh đó, hai bên tuyến đường, khu vực thi công vẫn còn dấu vết đào đắp, san gạt mặt bằng.

Ông Nguyễn Tiến Duy, ở xã Hiệp Đức cho biết, Dự án cầu Tân Bình được người dân địa phương mong đợi bởi khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương. Tuy nhiên, công trình thi công kéo dài nhiều năm khiến người dân bức xúc. Người dân mong muốn chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng.

Lý giải về sự việc này, ông Trần Hữu Thuật-Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Minh Khang cho biết, hiện khối lượng thi công dự án cầu Tân Bình đạt gần 63%. Nguyên nhân tiến độ bị chậm là do việc tìm mua vật liệu cát, sỏi có đầy đủ hóa đơn gặp nhiều khó khăn, cạnh đó, thời tiết thường xuyên có mưa vào buổi chiều, ảnh hưởng đến quá trình thi công. Hiện công ty đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn thành dự án.

Dù dự án cầu Tân Bình vẫn chưa hoàn thiện, thế nhưng tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình, lãnh đạo xã Hiệp Đức đề xuất tiếp tục triển khai dự án nối dài đường dẫn cầu Tân Bình đến cầu Thanh Niên (từ ĐT615B đến quốc lộ 14E), với tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế tại dự án cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình nhìn nhận tiến độ thi công dự án rất chậm, cầm chừng, nhiều hạng mục chưa hoàn thành, nhất là phần đường dẫn hai bên cầu. Trước thực tế đó, ông Phan Thái Bình yêu cầu địa phương khẩn trương tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đúng với cam kết đề ra.