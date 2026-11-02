Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm chú ý khuyến cáo quan trọng từ Công an

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN.

Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm của người dân đối với chính sách mới, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ thuế, cơ quan chức năng hoặc người hỗ trợ kê khai thuế để tiếp cận hộ kinh doanh, từ đó tìm cách chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Một trường hợp vừa được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau cho thấy thủ đoạn này có thể gây thiệt hại trực tiếp cho người dân.

Cụ thể, ngày 8/10/2026, vợ chồng anh L.T.H., chủ một hộ kinh doanh tại ấp Kinh Hảng A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, đã đến Công an xã Khánh Hưng trình báo việc tài khoản ngân hàng bị mất hơn 14 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, trước đó, vợ chồng anh đã làm theo hướng dẫn của những người tự xưng là cán bộ thuế. Sau khi thực hiện các yêu cầu này, số tiền trong tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt.

Từ vụ việc trên, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) cảnh báo người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lợi dụng chính sách thuế để lừa đảo.

5 thủ đoạn giả danh cán bộ thuế người dân cần cảnh giác

Theo đó, các đối tượng có thể sử dụng nhiều phương thức tiếp cận khác nhau nhằm tạo lòng tin và khiến người dân làm theo hướng dẫn.

Đầu tiên là giả danh cán bộ thuế để liên hệ trực tiếp với hộ kinh doanh . Các đối tượng gọi điện, nhắn tin hoặc đến gặp người dân, tự giới thiệu là cán bộ cơ quan thuế, đề nghị hỗ trợ làm thủ tục miễn thuế, cập nhật thông tin kinh doanh hoặc xác nhận doanh thu.

Tiếp đó, chúng có thể gửi đường link hoặc mã QR giả mạo , yêu cầu người dân truy cập để đăng ký miễn thuế, cập nhật mã số thuế hoặc xác thực tài khoản. Một số trường hợp còn bị hướng dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc lên điện thoại.

Một thủ đoạn khác là yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật . Đối tượng có thể viện lý do cần xác minh danh tính hoặc hoàn tất thủ tục thuế để đề nghị người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng và dữ liệu cá nhân.

Ảnh: Báo Chính phủ

Ngoài ra, các đối tượng có thể yêu cầu chuyển tiền dưới nhiều lý do như phí hồ sơ, phí xác nhận hoặc phí kích hoạt tài khoản để được hưởng chính sách miễn thuế. Đây là dấu hiệu người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Cuối cùng, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn đe dọa, tạo tâm lý hoang mang và thúc ép người dân thực hiện ngay theo hướng dẫn. Chúng có thể đưa ra những thông tin như hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt, khóa mã số thuế hoặc mất quyền lợi nếu không kịp thời làm theo yêu cầu.

Để chủ động phòng ngừa lừa đảo, Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) khuyến cáo người dân tìm hiểu chính sách thuế thông qua cơ quan thuế và các kênh thông tin chính thức của Nhà nước.

Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người tự xưng là cán bộ thuế, cần kiểm tra, xác minh danh tính trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người không rõ danh tính. Không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hay cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ thuế để làm thủ tục miễn thuế. Nếu có thắc mắc về nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh nên chủ động liên hệ cơ quan thuế có thẩm quyền để được hướng dẫn và xác minh thông tin.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc lời mời chào có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu đáng ngờ. Nên lưu lại số điện thoại, tin nhắn và thông tin tài khoản liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an khi cần thiết.

Nếu đã lỡ cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền cho các đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Các hộ kinh doanh chủ động tìm hiểu chính sách thuế, nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng. Người dân cũng nên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và các hộ kinh doanh khác để cùng phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.