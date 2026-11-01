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Apple có tin vui cho tất cả người dùng 3 mẫu iPhone cũ sau

| | Kinh tế số

Apple có tin vui cho tất cả người dùng 3 mẫu iPhone cũ sau

Apple vừa tung bản cập nhật bảo mật mới cho iPhone XS, XS Max và XR, khắc phục 3 lỗ hổng, trong đó có lỗi nghiêm trọng.

Apple vừa phát hành iOS 18.7.11, bản cập nhật bảo mật dành cho những mẫu iPhone chưa thể nâng cấp lên các phiên bản iOS mới hơn. Đáng chú ý, bản cập nhật này xử lý ba lỗ hổng bảo mật, trong đó có một lỗ hổng được Apple cảnh báo có thể đã bị khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích.

Theo thông báo trên trang hỗ trợ bảo mật, iOS 18.7.11 được phát hành ngày 26/10, hỗ trợ iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR. Trong ba vấn đề được khắc phục, đáng chú ý nhất là lỗ hổng CVE-2026-86950 nằm trong thành phần CoreGraphics của hệ điều hành.

Lỗi này có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý trên thiết bị khi người dùng xử lý một tệp tin được tạo với nội dung độc hại. Apple cho biết đã nhận được báo cáo về khả năng lỗ hổng bị khai thác trong một chiến dịch tấn công có mức độ tinh vi cao, nhắm vào một số cá nhân cụ thể sử dụng các phiên bản iOS trước iOS 27.

Thông tin này cho thấy nguy cơ không chỉ nằm ở những lỗ hổng mới được phát hiện mà còn ở các lỗi đã có dấu hiệu bị lợi dụng trong thực tế. Tuy nhiên, Apple không công bố danh tính những người bị nhắm mục tiêu hay quy mô của chiến dịch tấn công.

Bên cạnh CoreGraphics, iOS 18.7.11 còn xử lý hai lỗ hổng khác. Cụ thể, CVE-2026-65339 liên quan đến thành phần Audio, có thể khiến ứng dụng làm lộ thông tin nhạy cảm của người dùng. Trong khi đó, CVE-2026-86990 nằm ở CoreMedia, có thể cho phép một ứng dụng độc hại truy cập camera mà không cần người dùng cấp quyền.

iPhone đời cũ vẫn cần được cập nhật bảo mật

Việc Apple tiếp tục phát hành bản vá cho iPhone XS, XS Max và XR cho thấy các thiết bị không còn được nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất vẫn có thể nhận được những cập nhật bảo mật quan trọng.

Ngoài iPhone, Apple cũng phát hành iPadOS 18.7.11 cho một số dòng iPad tương thích, bao gồm iPad thế hệ thứ 7, iPad Air thế hệ thứ 4 trở lên, iPad thế hệ thứ 9 trở lên và iPad mini thế hệ thứ 6 trở lên.

Người dùng các thiết bị tương thích có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu iOS 18.7.11 xuất hiện, hãy chọn Tải xuống và cài đặt để tiến hành nâng cấp.

Trước khi cập nhật, người dùng nên sao lưu dữ liệu quan trọng, kết nối Wi-Fi ổn định và đảm bảo thiết bị có đủ pin.

Đặc biệt, với những lỗ hổng đã có báo cáo về khả năng bị khai thác, việc trì hoãn cập nhật có thể khiến thiết bị tiếp tục đối mặt với những rủi ro bảo mật đã được xác định. Vì vậy, người dùng iPhone XS, XS Max và XR nên kiểm tra và cài đặt bản vá ngay khi có thể.

Nhật Hạ

Sức khỏe cộng đồng

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