Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng định danh điện tử VNeID của cá nhân, doanh nghiệp

Ứng dụng VNeID (Ảnh minh hoạ)

Từ 15/10, được dùng tài khoản VNeID đăng nhập Cổng thông tin một cửa quốc gia

Mới đây, Công an xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp thông báo, từ ngày 15/10, người dân được dùng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo cơ quan Công an, việc này nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch điện tử.

Đây là một nội dung góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Công an xã Vĩnh Kim thông tin, Cổng thông tin một cửa quốc gia là hệ thống phục vụ việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và các thủ tục khác thuộc phạm vi Cơ chế một cửa quốc gia.

Hệ thống tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân gửi thông tin, hồ sơ điện tử đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng nhập giúp người dùng có thêm phương thức xác thực danh tính trên môi trường điện tử, hạn chế việc phải quản lý nhiều tài khoản và mật khẩu khác nhau.

Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Đối với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc Cơ chế một cửa quốc gia, phương thức đăng nhập này có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

Thứ nhất, tạo sự thuận tiện trong quá trình truy cập hệ thống, giúp người dùng sử dụng tài khoản định danh điện tử để xác thực khi đăng nhập.

Thứ hai, góp phần nâng cao tính an toàn, bảo mật trong quá trình xác thực danh tính, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin đăng nhập khi người dùng thực hiện đúng các hướng dẫn bảo mật.

Thứ ba, hỗ trợ quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Thứ tư, thúc đẩy việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các hoạt động hành chính, từng bước hình thành thói quen giao dịch số an toàn, thuận tiện.

Người dân cần lưu ý khi đăng nhập Cổng thông tin một cửa quốc gia bằng ứng dụng VNeID?

Lực lượng Công an hướng dẫn, để sử dụng phương thức đăng nhập bằng VNeID, người dùng cần có tài khoản định danh điện tử đáp ứng điều kiện của hệ thống, truy cập đúng địa chỉ Cổng thông tin một cửa quốc gia và lựa chọn phương thức đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử nếu được hệ thống hỗ trợ.

Trong quá trình sử dụng, người dân cần thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên hệ thống, bảo đảm thông tin tài khoản chính xác và tuân thủ các yêu cầu xác thực, bảo mật.

Đặc biệt, Công an xã Vĩnh Kim khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP hoặc thông tin xác thực tài khoản cho người khác.

Bên cạnh đó, người dân không truy cập các đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để yêu cầu đăng nhập, cập nhật thông tin.

Người dân cũng cần cảnh giác trước các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, lợi dụng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân có thể liên hệ cơ quan chức năng hoặc bộ phận hỗ trợ của hệ thống để được hướng dẫn.