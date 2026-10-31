Chuột máy tính gắn màn hình cảm ứng Arctic Fox: Cú lừa giá đắt hay bước đột phá công nghệ?

Thiết kế phá cách và bài toán kết nối

Trong nhiều năm trở lại đây, thị trường thiết bị ngoại vi đã chứng kiến không ít cuộc thử nghiệm táo bạo về kiểu dáng, trải dài từ những thiết kế hình quả trứng lạ lẫm cho đến các dạng nhẫn đeo tay thanh lịch. Không đứng ngoài xu hướng tìm kiếm sự đột phá, công ty công nghệ Arctic Fox vừa chính thức công bố sản phẩm mang tên Super Mouse.

Điểm nhấn khác biệt lớn nhất của mẫu chuột này nằm ở việc tích hợp một màn hình cảm ứng ngay trên thân, đi kèm lời hứa hẹn sẽ giúp người dùng cải thiện và gia tăng tốc độ xử lý trong quy trình làm việc hàng ngày.

Hiện tại, thiết bị đang được đưa lên nền tảng gây quỹ cộng đồng Kickstarter. Về mặt thông số kỹ thuật, Super Mouse sở hữu trọng lượng 95 gram (tương đương 3,35 oz) cùng kích thước ba chiều lần lượt là 109 x 91 x 29 mm (khoảng 4,29 x 3,58 x 1,14 inch).

Những số đo này khiến thiết bị có hình dáng rộng hơn và phẳng hơn đáng kể so với đa số các mẫu chuột truyền thống hiện có trên thị trường. Đáng chú ý, đây có thể là một yếu tố khiến không ít người tiêu dùng phải cân nhắc: sản phẩm hiện chưa hỗ trợ bất kỳ phương thức kết nối không dây nào. Để vận hành, người dùng bắt buộc phải cắm cáp USB-C trực tiếp vào máy tính.

Màn hình cảm ứng 3,1 inch và khả năng điều khiển thông minh

Về mặt ý tưởng cốt lõi, Arctic Fox định hướng biến con chuột quen thuộc thành một bàn điều khiển phím tắt đa năng có thể lập trình. Thay vì phải bày biện nhiều thiết bị điều khiển thu nhỏ chiếm diện tích trên mặt bàn làm việc, người dùng giờ đây có thể vừa điều hướng con trỏ chuột, vừa truy cập nhanh các phím tắt tùy biến chỉ với một phụ kiện duy nhất.

Màn hình cảm ứng kích thước 3,1 inch đặt ở mặt trên của thân chuột đảm nhận vai trò hiển thị ngày, giờ cùng các lối tắt ứng dụng quan trọng, đưa toàn bộ quyền năng điều khiển về đúng nghĩa đen là dưới những đầu ngón tay.

Giao diện này mang hơi hướng của một màn hình điện thoại thông minh, hiển thị các biểu tượng ứng dụng trực quan để người dùng chạm trực tiếp thay vì phải mất công rê chuột tìm kiếm trên màn hình máy tính.

Toàn bộ hệ thống phím tắt, hình nền hiển thị và độ sáng của màn hình đều có thể dễ dàng tinh chỉnh thông qua một ứng dụng đồng hành chạy trên máy tính, tương thích với cả hai hệ điều hành phổ biến là Windows và macOS.

Hai ví dụ điển hình có thể kể đến là trình phát nhạc và ứng dụng Google Calendar. Khi đưa chúng lên màn hình cảm ứng của chuột, người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi bài hát hoặc kiểm tra lời nhắc cho các cuộc họp sắp tới mà không cần phải mở hai cửa sổ phần mềm riêng biệt trên màn hình máy tính.

Ứng dụng đồng hành còn hỗ trợ tạo lập các bộ phím tắt riêng biệt cho từng dạng tác vụ cụ thể, từ công việc văn phòng thông thường, biên tập hình ảnh và video, cho đến giải trí với trò chơi điện tử.

Đáng chú ý, Super Mouse còn có khả năng tự động nhận diện phần mềm nào đang mở trên máy tính để ngay lập tức hiển thị bộ phím tắt tương ứng. Dù chưa thể đo lường chính xác lượng thời gian thực tế mà tính năng này tiết kiệm được, ý tưởng này vẫn mang lại trải nghiệm rất mới lạ.

Trước những e ngại về nguy cơ chạm nhầm khiến các ứng dụng bị kích hoạt ngoài ý muốn, nhà sản xuất Arctic Fox khẳng định cấu trúc thân chuột đã được thiết kế nhằm giữ cho lòng bàn tay luôn cách xa khu vực hiển thị. Bên cạnh đó, thiết bị còn được tích hợp thuật toán nhận diện thao tác chạm vô tình nhằm loại bỏ các lệnh ngoài dự tính.

Tham vọng thay thế bàn phím và bàn di chuột

Không dừng lại ở vai trò điều khiển phím tắt, Super Mouse còn có thể thay thế bàn phím vật lý ở một chừng mực nhất định.

Thiết bị hỗ trợ tính năng nhập liệu bằng giọng nói với hơn 90 ngôn ngữ khác nhau. Theo công bố từ đội ngũ sáng tạo, toàn bộ dữ liệu giọng nói đều được xử lý cục bộ ngay trên máy mà không cần gửi dữ liệu lên máy chủ đám mây, giúp bảo đảm tính riêng tư cho người sử dụng.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhập văn bản bằng cách lướt ngón tay qua bàn phím ảo hiển thị trên màn hình, tương tự như thói quen thao tác trên điện thoại thông minh.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ với một cú chạm đúp đơn giản, màn hình cảm ứng của Super Mouse sẽ lập tức biến thành một bàn di chuột. Ở chế độ này, người dùng hoàn toàn có thể cuộn trang, vuốt hoặc phóng to thu nhỏ tài liệu.

Thiết bị thậm chí còn hỗ trợ các cử chỉ vẽ tay độc đáo: vẽ một vòng tròn bằng ngón tay để thực hiện lệnh hoàn tác, trong khi vẽ một hình tam giác sẽ kích hoạt lệnh lưu lại tiến trình công việc đang làm.

Giá bán và lộ trình phát hành

Về mặt tùy chọn thẩm mỹ, Super Mouse mang đến cho người dùng ba lựa chọn màu sắc cơ bản gồm vàng, trắng và đen. Hiện tại, những người quan tâm có thể đặt trước sản phẩm thông qua chiến dịch gọi vốn trên Kickstarter với mức giá ưu đãi là 199 USD.

Trong khi đó, mức giá bán lẻ chính thức sau khi ra mắt thị trường dự kiến sẽ ở mức 249 USD. Nếu chiến dịch huy động vốn diễn ra suôn sẻ và đạt mục tiêu, các đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng 2 năm 2027.