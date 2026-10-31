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Giữa lúc OpenAI "húp" hết RAM toàn cầu, Sam Altman cho rằng RAM ở trong máy tính của bạn và tôi đang bị bỏ phí

| | Kinh tế số

Chẳng lẽ RAM phải nằm trong tay các tập đoàn lớn thì mới có giá trị?

Giá laptop hay điện thoại mới đang đạt tới đỉnh cao chưa từng có, khiến người có nhu cầu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Một phần lớn nguyên nhân nằm ở những thanh RAM nhỏ bé bên trong, khi OpenAI liên tục mua vào khiến nguồn cung RAM toàn cầu bị siết lại. Giữa lúc đó, người đứng đầu OpenAI lên một podcast và nói một câu khiến nhiều người phải khựng lại: để RAM trong máy tính cá nhân là điều "rất tệ".

Trên chương trình Cheeky Pint, CEO Sam Altman của OpenAI đã có một phát ngôn đáng chú ý. Khi được hỏi về tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng, cụ thể là cơn khát RAM hiện nay, ông kể rằng nhiều người muốn chạy mô hình AI ngay trên máy của mình, và tin rằng nhờ các mô hình mã nguồn mở, nhu cầu dành cho trung tâm dữ liệu sẽ giảm đi. Ông cho rằng trực giác ấy đi ngược với thực tế.

Giữa lúc OpenAI "húp" hết RAM toàn cầu, Sam Altman cho rằng RAM ở trong máy tính của bạn và tôi đang bị bỏ phí- Ảnh 1.

Sam Altman cho rằng RAM đang bị bỏ phí trong máy tính của người dùng - Ảnh: Internet.

"Nhìn từ góc độ phân bổ toàn cầu, thực ra việc để ai cũng giữ một lượng lớn nguồn cung DRAM hữu hạn của thế giới trong chiếc máy tính riêng, rồi chỉ dùng đến 5% thời gian, là điều tệ hại", Altman chia sẻ.

"Nếu bạn đang tìm cách xoay xở trong môi trường bị hạn chế nguồn cung nghiêm trọng này, bạn sẽ muốn khai thác tối đa trên đám mây. Vậy mà bằng cách nào đó, trực giác của nhiều người lại đi ngược hẳn với điều đó".

Nói cách khác, Sam Altman cho rằng RAM trong máy của bạn và của tôi đang bị phí phạm.

Về lý mà nói, một con chip nằm yên phần lớn thời gian rõ ràng chưa được tận dụng, nhưng chính người phát biểu đã làm nhận định này trở nên "chối tai". Samsung và SK Hynix, hai hãng chip nhớ lớn, đã ký các thỏa thuận dài hạn với những nhà vận hành đám mây và các dự án như Stargate của OpenAI. Những bản hợp đồng này đã "đặt gạch" phần lớn sản lượng RAM của thế giới trong vài năm tới, khiến người tiêu dùng như bạn và tôi phải đứng ở cuối hàng chờ. Nhìn vào giá thiết bị điện tử hiện tại, chúng ta thấy rõ hệ quả của chuỗi quyết định này.

Thế mà người đang trực tiếp làm RAM khan hiếm lại đi đến kết luận rằng phần RAM còn lại nên nằm ở trung tâm dữ liệu. Những gì Sam Altman nói ra nghe như lời một kẻ vơ vét hết hàng trên kệ, rồi khuyên người khác đừng nên "găm" hàng ở nhà.

Về phần tôi, tôi cho rằng dù máy của mình không bật 24/7, nhưng tôi vẫn muốn máy tôi chạy ổn định mỗi khi được bật lên, xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra.

Theo Kim

Đời sống & Pháp luật

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