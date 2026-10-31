Lợi nhuận LG Electronics tăng gần 56% sau 9 tháng, đơn hàng làm mát trung tâm dữ liệu AI vượt 3.000 tỷ won

LG Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 23,82 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 781,9 tỷ won. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn đạt 71,38 nghìn tỷ won, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động tăng tới 55,9%, lên 4,03 nghìn tỷ won.

Bất chấp những bất ổn địa chính trị và thách thức từ môi trường kinh doanh toàn cầu, cả bốn đơn vị kinh doanh chính của LG đều ghi nhận lợi nhuận trong quý III. Mảng điện tử gia dụng tiếp tục duy trì doanh thu trên 7.000 tỷ won trong hai quý liên tiếp, trong khi mảng giải pháp xe cộ đạt kết quả kinh doanh quý III cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, LG đang đẩy mạnh phát triển những động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI và robot.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của LG Electronics ghi nhận lợi nhuận hoạt động lũy kế tăng 55,9%

Đơn hàng làm mát trung tâm dữ liệu AI tăng gấp 5 lần sau một quý

Một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là mảng giải pháp làm mát dành cho trung tâm dữ liệu AI (AIDC). Tính đến hết quý III/2026, giá trị đơn hàng lũy kế của LG trong lĩnh vực này đã vượt 3.000 tỷ won, tăng mạnh so với mức khoảng 600 tỷ won vào cuối quý II.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, tập đoàn dự kiến đầu tư thêm 220 tỷ won nhằm nâng cấp cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực cung ứng. Trong đó có việc sở hữu một cơ sở sản xuất chiến lược tại Mỹ, nằm gần các cụm trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Đây là một trong những hướng mở rộng đáng chú ý của LG khi nhu cầu hạ tầng phục vụ AI ngày càng gia tăng. Thay vì chỉ tập trung vào các thiết bị điện tử tiêu dùng, tập đoàn đang mở rộng sang những giải pháp phục vụ trực tiếp hoạt động của các trung tâm dữ liệu.

Ở lĩnh vực robot, LG Data Factory, được giới thiệu là nhà máy dữ liệu robot lớn nhất Hàn Quốc, đã bắt đầu vận hành một phần. Công ty cũng đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng để sản xuất hàng loạt thiết bị truyền động (actuator), đồng thời tìm kiếm đơn hàng từ các khách hàng toàn cầu.

LG Electronics thành lập Trung tâm Kinh doanh Robot nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai

Một hướng đi khác là Giải pháp nhà thông minh AI (AI Home). LG dự kiến hợp tác với các công ty công nghệ lớn để xây dựng hệ sinh thái dựa trên những công nghệ IoT mới nhất.

Bốn mảng kinh doanh đều có lãi

Trong quý III, Công ty Giải pháp Điện tử Gia dụng (HS) đạt doanh thu 7,04 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 259,2 tỷ won. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ chiến lược phát triển song song các sản phẩm cao cấp và phân khúc đại chúng. Dù chi phí logistics và marketing tăng, công ty vẫn duy trì lợi nhuận ổn định nhờ cải thiện hiệu quả vận hành.

Mảng Giải trí và Truyền thông (MS) ghi nhận doanh thu 5,02 nghìn tỷ won, lợi nhuận hoạt động 146,7 tỷ won, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ doanh số các sản phẩm cao cấp như TV OLED và sự tăng trưởng tại những thị trường mới nổi.

Trong khi đó, mảng Giải pháp Xe cộ (VS) đạt doanh thu 2,83 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 190,3 tỷ won. Cả hai chỉ tiêu đều lập mức cao nhất từ trước đến nay đối với một quý III, nhờ chuyển đổi các đơn hàng đã ký và tăng trưởng từ hệ thống thông tin giải trí trên xe.

Mảng Giải pháp Không khí (ES) đạt doanh thu 2,17 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 87,2 tỷ won. Doanh thu tăng nhờ các thị trường HVAC thương mại ở nước ngoài, dù lợi nhuận chịu ảnh hưởng một phần từ chi phí mở rộng công suất.

Bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống, doanh thu từ dịch vụ thuê bao của LG đạt 760 tỷ won trong quý III, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Mảng B2B cũng tăng 3,4%, lên 6,1 nghìn tỷ won.

LG Electronics đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới trong lĩnh vực robot, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ thế hệ mới.

LG thận trọng trước triển vọng quý IV

Bước sang quý IV/2026, LG dự báo thị trường điện tử gia dụng chỉ phục hồi hạn chế. Nhu cầu TV có thể giảm so với cùng kỳ do giá dầu và lãi suất cao ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng, trong khi chi phí chip nhớ và tấm nền hiển thị tiếp tục tạo áp lực.

Ở mảng xe cộ, nhu cầu ô tô cũng được dự báo phục hồi chậm. Công ty sẽ tập trung chuyển đổi các đơn hàng đã ký, đồng thời tối ưu chi phí để duy trì khả năng cạnh tranh.

Với mảng giải pháp không khí, ưu tiên hàng đầu là bàn giao đúng tiến độ các dự án làm mát trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Trong giai đoạn tới, LG cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy ba động lực kinh doanh gồm B2B, dịch vụ thuê bao và bán hàng trực tuyến, đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng và cải thiện hiệu quả vận hành.

Kết quả 9 tháng cho thấy LG vẫn duy trì được lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ lực, trong khi những lĩnh vực mới như làm mát trung tâm dữ liệu AI và robot đang được đầu tư để trở thành động lực tăng trưởng dài hạn.