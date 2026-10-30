Internet Việt Nam đón tin vui lớn

Speedtest, nền tảng chuyên đo lường và đánh giá hiệu suất kết nối Internet, vừa công bố bảng xếp hạng Speedtest Global Index tháng 9/2026. Kết quả ghi nhận sự cải thiện đáng kể của tốc độ Internet tại Việt Nam, đặc biệt ở mạng di động.

Cụ thể, tốc độ tải xuống Internet di động tại Việt Nam đạt 230,31Mbps trong tháng 9, tăng đáng kể so với mức 151,78Mbps hồi tháng 1/2026. Nhờ đó, Việt Nam tăng từ vị trí thứ 29 lên thứ 8 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên Internet di động Việt Nam lọt vào nhóm 8 quốc gia có tốc độ kết nối nhanh nhất thế giới. Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 5 tại châu Á, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, nếu xét riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện dẫn đầu về tốc độ Internet di động.

Tốc độ Internet di động Việt Nam xếp thứ 8, trong khi Internet cố định đứng thứ 10 thế giới (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo số liệu của Speedtest, tốc độ tải xuống Internet di động trung bình trên toàn cầu trong tháng 9 đạt 110,41Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 13,99Mbps. Như vậy, tốc độ tải xuống tại Việt Nam cao hơn khoảng 2,1 lần mức trung bình thế giới.

Internet cố định Việt Nam đứng thứ 10 thế giới

Không chỉ mạng di động, Internet băng rộng cố định tại Việt Nam cũng duy trì vị trí trong nhóm những quốc gia có tốc độ kết nối nhanh nhất toàn cầu.

Trong tháng 9/2026, tốc độ tải xuống Internet cố định tại Việt Nam đạt 297,64Mbps, tốc độ tải lên đạt 253,53Mbps. Thứ hạng của nước ta tăng từ vị trí thứ 12 hồi đầu năm lên thứ 10 thế giới.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn thành tích tốt nhất mà Việt Nam từng đạt được trong năm nay. Vào tháng 5/2026, Internet cố định Việt Nam từng vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu.

Tại châu Á, Việt Nam đứng thứ 6 về tốc độ tải xuống Internet cố định, sau Singapore, UAE, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc) và Thái Lan. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3, sau Singapore và Thái Lan.

Singapore tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về tốc độ Internet cố định. Trong tháng 9, quốc đảo này ghi nhận tốc độ tải xuống 476,02Mbps và tải lên 374,33Mbps. Theo thống kê, Singapore giữ vị trí số một trong 11/12 tháng kể từ tháng 9/2025.