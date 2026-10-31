Cách khắc phục xác thực số điện thoại trên VNeID chưa hiện thông tin

Bắt đầu từ ngày 15/4, việc xác thực thông tin thuê bao di động được thực hiện theo quy định mới nhằm siết chặt tình trạng SIM không chính chủ và nâng cao mức độ bảo mật cho người dùng. Theo đó, mỗi thuê bao cần xác thực đầy đủ bốn thông tin: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Việc xác thực chỉ được thực hiện qua các kênh hợp lệ như ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc tại các điểm giao dịch được ủy quyền. Đặc biệt, doanh nghiệp viễn thông phải lưu trữ đầy đủ dữ liệu xác thực trong suốt quá trình thuê bao hoạt động để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ người dùng trước các hành vi lừa đảo.

Nhiều người dùng sau khi thực hiện xác thực thông tin thuê bao khi truy cập vào ứng dụng VNeID, mục số điện thoại vẫn hiển thị thông báo “chưa có thông tin” hoặc chưa được xác thực. Tình trạng này khiến nhiều người thường nghĩ rằng SIM của mình chưa đăng ký chính chủ hoặc cần xác thực lại ngay. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu lại đến từ hệ thống và không liên quan trực tiếp đến người dùng.

Nguyên nhân phổ biến nhất là do dữ liệu giữa ứng dụng VNeID và hệ thống của nhà mạng chưa được đồng bộ kịp thời, thường xảy ra khi người dùng mới đăng ký tài khoản định danh điện tử hoặc vừa cập nhật thông tin cá nhân. Ngoài ra, một số thuê bao được đăng ký bằng CMND cũ hoặc thông tin chưa đầy đủ cũng có thể khiến hệ thống không tự động nhận diện.

Trước khi thực hiện các bước xác thực phức tạp, người dùng nên kiểm tra tình trạng chính chủ của SIM bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: TTTB Số CCCD gửi đến 1414. Nếu thông tin trả về trùng khớp với CCCD của bạn, điều đó có nghĩa là SIM đã chính chủ và bạn không cần xác thực lại. Ngược lại, nếu thông tin không trùng khớp, bạn cần cập nhật lại thông tin thuê bao qua ứng dụng của nhà mạng hoặc đến trực tiếp cửa hàng giao dịch để được hỗ trợ.

Không phải tất cả người dùng đều bắt buộc phải thực hiện lại quy trình xác thực, đặc biệt là với những thuê bao đã được xác minh trước đó. Nếu bạn đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã liên kết với CCCD gắn chip, thông tin thuê bao đã được xác thực hợp lệ.

Trong trường hợp này, bạn chỉ cần chờ hệ thống đồng bộ mà không cần thực hiện lại. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi thiết bị sử dụng sau ngày 15/6, hệ thống có thể yêu cầu xác thực lại bằng sinh trắc học để đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn xác thực số điện thoại trên VNeID theo đúng quy trình mới nhất

Để đảm bảo thông tin thuê bao được tích hợp đầy đủ trên VNeID, người dùng có thể thực hiện theo quy trình xác thực trực tiếp trên ứng dụng. Các bước thao tác được thiết kế khá đơn giản, phù hợp với đa số người dùng.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID và chọn thông báo xác thực.

Bước 2: Xác thực bảo mật bằng mã passcode, vân tay hoặc khuôn mặt.

Bước 3: Chọn mục “Số điện thoại” trong danh sách thông tin.

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp và kiểm tra thông tin hiển thị.

Bước 5: Chọn “Đang sử dụng số thuê bao” nếu đúng nhấn xác nhận.

Bước 6: Hoàn tất và chờ hệ thống cập nhật trạng thái

Những lưu ý quan trọng để tránh bị khóa SIM trong thời gian tới

Song song với việc triển khai quy định mới, các cơ quan quản lý cũng đưa ra những biện pháp mạnh nhằm hạn chế tình trạng SIM rác và sử dụng thông tin không chính xác. Người dùng cần lưu ý để tránh bị gián đoạn dịch vụ. Nếu thuê bao không thực hiện xác thực khi có yêu cầu hoặc thông tin không đầy đủ, nhà mạng có thể tạm dừng chiều gọi đi. Trong trường hợp không khắc phục, thuê bao có thể bị khóa hai chiều và tiến tới thanh lý hợp đồng.

Do đó, việc kiểm tra và cập nhật thông tin chính chủ là rất cần thiết để đảm bảo quá trình sử dụng dịch vụ ổn định lâu dài. Hiện tại, tình trạng số điện thoại VNeID chưa có thông tin không phải lúc nào cũng là vấn đề nghiêm trọng; nhiều khi, đây chỉ là lỗi tạm thời do hệ thống chưa đồng bộ dữ liệu.

Người dùng nên kiểm tra SIM có chính chủ hay không bằng cách gửi tin nhắn đến số 1414 trước khi thực hiện các bước xác thực. Nếu thông tin đã chính xác, bạn có thể yên tâm sử dụng và chờ hệ thống cập nhật. Ngược lại, nếu phát hiện sai lệch, hãy nhanh chóng cập nhật lại thông tin để tránh rủi ro bị khóa thuê bao trong tương lai.