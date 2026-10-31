Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân có thẻ Căn cước công dân chú ý thông báo mới nhất từ công an

| | Kinh tế số

Tất cả người dân có thẻ Căn cước công dân chú ý thông báo mới nhất từ công an

Hiện nay, trên TikTok xuất hiện trào lưu quay cận cảnh, khoe hình ảnh Căn cước công dân gắn chip để "bắt trend", hành động này tiềm ẩn các nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân.

Cảnh báo về trào lưu quay cận cảnh, khoe hình ảnh Căn cước công dân trên MXH

Mới đây, Công an xã Nam Cát Tiên, thành phố Đồng Nai phát cảnh báo cho hay, hiện nay, trên TikTok xuất hiện nhiều trào lưu quay cận cảnh, khoe hình ảnh Căn cước công dân (CCCD) gắn chip để "bắt trend", xác thực danh tính hoặc tham gia thử thách.

Hành động này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, khiến các đối tượng xấu lợi dụng để giả mạo danh tính, đăng ký tài khoản, mở tài khoản ngân hàng, vay tiền hoặc thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ thực trạng trên, Công an xã Nam Cát Tiên khuyến cáo người dân:

Không đăng tải hình ảnh, video thể hiện đầy đủ mặt trước, mặt sau CCCD lên mạng xã hội.

Không tham gia các trào lưu yêu cầu công khai thông tin CCCD; nếu buộc phải chia sẻ, cần che kín số định danh cá nhân, mã QR và thông tin quan trọng.

Thiết lập quyền riêng tư tài khoản, cảnh giác với người lạ và các yêu cầu cung cấp hình ảnh CCCD không rõ nguồn gốc.

Tất cả người dân có thẻ Căn cước công dân chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an Điện Biên).

Nhiều vụ việc lừa đảo bắt nguồn từ việc thông tin cá nhân bị lộ

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã phát cảnh báo về những rủi ro khi đăng tải hình ảnh CCCD lên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hành động này nhiều khi được xem là tiện lợi trong các giao dịch, xác minh thông tin song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng nếu bị các đối tượng xấu khai thác.

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, thông tin trên CCCD thuộc nhóm dữ liệu cá nhân quan trọng, cần được bảo vệ chặt chẽ.

Việc công khai hình ảnh CCCD có thể khiến các thông tin như họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, địa chỉ… bị thu thập và sử dụng trái phép.

Từ những dữ liệu này, đối tượng có thể giả danh để thực hiện hành vi lừa đảo, đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, sim điện thoại hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Thực tế cho thấy nhiều vụ việc lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội bắt nguồn từ việc thông tin cá nhân bị lộ từ những hình ảnh chia sẻ công khai.

Trong trường hợp cần cung cấp CCCD cho các giao dịch, người dân nên chỉ gửi qua kênh chính thống, đáng tin cậy và có thể che bớt một số thông tin không cần thiết để hạn chế rủi ro.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

Từ Khóa:
căn cước

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lợi nhuận LG Electronics tăng gần 56% sau 9 tháng, đơn hàng làm mát trung tâm dữ liệu AI vượt 3.000 tỷ won

Lợi nhuận LG Electronics tăng gần 56% sau 9 tháng, đơn hàng làm mát trung tâm dữ liệu AI vượt 3.000 tỷ won Nổi bật

"Vạ miệng" khoe dùng AI thay thế con người, thương hiệu quốc dân của Trung Quốc lãnh hậu quả: Doanh số có lúc giảm 90%

"Vạ miệng" khoe dùng AI thay thế con người, thương hiệu quốc dân của Trung Quốc lãnh hậu quả: Doanh số có lúc giảm 90% Nổi bật

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng định danh điện tử VNeID của cá nhân, doanh nghiệp

Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng định danh điện tử VNeID của cá nhân, doanh nghiệp

18:49 , 31/10/2026
Người dân đang chuẩn bị mua xe chú ý thông báo quan trọng từ Công an

Người dân đang chuẩn bị mua xe chú ý thông báo quan trọng từ Công an

15:38 , 31/10/2026
Đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn: Bài toán chất lượng còn ở phía trước

Đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn: Bài toán chất lượng còn ở phía trước

15:24 , 31/10/2026
Chuột máy tính gắn màn hình cảm ứng Arctic Fox: Cú lừa giá đắt hay bước đột phá công nghệ?

Chuột máy tính gắn màn hình cảm ứng Arctic Fox: Cú lừa giá đắt hay bước đột phá công nghệ?

14:24 , 31/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên