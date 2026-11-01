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Hành vi liên quan SIM điện thoại bị phạt đến 50 triệu đồng, người dân chú ý

| | Kinh tế số

Hành vi liên quan SIM điện thoại bị phạt đến 50 triệu đồng, người dân chú ý

Nhiều người cho rằng SIM đã đăng ký chính chủ là tài sản cá nhân, có thể tự do mua bán, sang nhượng. Theo quy định hiện hành, việc này có thể bị xử phạt hành chính, trong đó mức phạt cao nhất với hành vi dùng giấy tờ không chính xác hoặc của người khác để đăng ký thuê bao lên tới 50 triệu đồng.

Nhiều người cho rằng SIM đã đăng ký chính chủ là tài sản cá nhân và có thể tự do mua bán, sang nhượng. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, số thuê bao được phân bổ trực tiếp cho doanh nghiệp viễn thông không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng. Chỉ số thuê bao được phân bổ thông qua đấu giá mới thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo quy định.

Hệ thống văn bản điều chỉnh vấn đề này gồm nhiều tầng. Khoản 4 Điều 15 Luật Viễn thông năm 2023 quy định trách nhiệm của người sử dụng số thuê bao. Nghị định 163/2024/NĐ-CP quy định về đăng ký, quản lý thông tin thuê bao. Nghị định 115/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục chuyển nhượng đối với các số thuê bao được phép chuyển nhượng.

Về chế tài, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, đã đặt ra mức phạt nghiêm khắc với nhiều hành vi liên quan đến SIM.

Hành vi liên quan SIM điện thoại bị phạt đến 50 triệu đồng, người dân chú ý- Ảnh 1.

Theo đó, hành vi mua bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc lưu thông SIM đã gắn số thuê bao, nhập sẵn thông tin và cung cấp sẵn dịch vụ di động trái quy định có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện hành vi tương tự bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.

Với người dùng giấy tờ có thông tin không chính xác hoặc mượn giấy tờ của người khác để đăng ký thuê bao, mức phạt được tính lũy tiến theo số lượng thuê bao vi phạm. Nếu vi phạm từ 1 đến 10 số, người vi phạm có thể bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng cho mỗi số. Mức phạt tăng dần theo số lượng thuê bao và có thể lên tới 30 đến 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 501 số trở lên.

Trước thực trạng trên, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khuyến cáo người dân không mua bán, chuyển nhượng SIM trái quy định. Khi không còn nhu cầu sử dụng, người dân cần liên hệ nhà mạng để chấm dứt dịch vụ thay vì tự ý bán lại hoặc nhượng cho người khác.

Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên kiểm tra thông tin thuê bao đứng tên mình, bảo vệ giấy tờ tùy thân và thông tin xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu thông tin thuê bao bị lợi dụng, cần thông báo ngay cho nhà mạng hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Công an TP.HCM

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
cục an ninh mạng

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