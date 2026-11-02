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Đưa tờ giấy trước laptop, nhận lại bảng tính: Màn trình diễn của Huawei khiến dân văn phòng chú ý

| | Kinh tế số

Từ một bảng biểu in trên giấy, người dùng chụp lại bằng laptop, nhờ trợ lý AI xử lý rồi chuyển kết quả sang điện thoại bằng động tác tay. Công việc nhập liệu quen thuộc được rút gọn trong một đoạn video chưa đầy một phút.

Đoạn video được tài khoản EngMoElgaraihy chia sẻ trên X ghi lại một màn trình diễn tính năng trên máy tính Huawei. Người thao tác mở giao diện camera, đưa tờ giấy có bảng biểu lên trước màn hình rồi chụp lại.

Tiếp đó, hình ảnh được đưa vào cửa sổ trợ lý Xiaoyi, hay Tiểu Nghệ. Sau bước xử lý, một bảng tính xuất hiện trên máy tính. Cuối clip, người dùng thực hiện động tác nắm rồi mở bàn tay giữa laptop và điện thoại, sau đó mở nội dung vừa nhận trên điện thoại.

Video trình diễn chụp bảng giấy, xử lý dữ liệu và chuyển nội dung sang điện thoại. Nguồn: EngMoElgaraihy/X.

Với người thường xuyên phải gõ lại bảng giá, danh sách hàng hóa hay số liệu từ giấy vào máy tính, đây là tình huống rất dễ hiểu: thay vì ngồi chép từng ô, máy nhận hình ảnh và hỗ trợ chuyển nội dung thành dữ liệu có thể tiếp tục xử lý.

Khả năng trích xuất bảng biểu được Huawei xác nhận trong hướng dẫn sử dụng Xiaoyi trên máy tính HarmonyOS. Người dùng có thể đưa hình ảnh vào trợ lý bằng thao tác kéo thả hoặc chọn một vùng trên màn hình. Tùy nội dung, hệ thống đề xuất các chức năng như lấy chữ, trích xuất bảng và dịch hình ảnh.

Bảng giấy xuất hiện trong giao diện camera trên laptop. Ảnh trích từ video EngMoElgaraihy/X.

Về nguyên lý, việc biến ảnh thành bảng tính cần nhận diện cả chữ lẫn cấu trúc hàng, cột. Tài liệu dành cho nhà phát triển của Huawei mô tả công nghệ nhận dạng bảng có thể lấy vị trí từng ô, nội dung bên trong và thông tin hàng, cột để tạo tệp Excel phục vụ chỉnh sửa. Tuy nhiên, tài liệu này không đủ để xác định chính xác công cụ bên dưới màn trình diễn trong clip.

Động tác “bốc” nội dung từ máy tính sang điện thoại cũng có cơ sở. Huawei hướng dẫn tính năng chuyển nội dung bằng cử chỉ: đưa lòng bàn tay trước camera, nắm lại để chọn nội dung rồi mở bàn tay trước thiết bị nhận. Tính năng yêu cầu thiết bị và phiên bản phần mềm tương thích, cùng các thiết lập kết nối phù hợp.

Nội dung được mở trên điện thoại ở cuối màn trình diễn. Ảnh trích từ video EngMoElgaraihy/X.

Dù vậy, gọi đây là laptop “khai tử máy quét” hay xử lý tài liệu “không cần phần mềm” là nói quá những gì video chứng minh. Ngay trong clip, người dùng vẫn mở camera, thao tác với trợ lý AI và ứng dụng bảng tính. Đoạn phim cũng không cho phép kiểm tra từng con số sau chuyển đổi hay đánh giá độ chính xác với tài liệu khó đọc.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc ghép các bước quen thuộc thành một quy trình thuận tiện: chụp giấy, lấy dữ liệu, rồi đưa sang thiết bị khác. Nếu hoạt động tốt trong thực tế, lợi ích rất cụ thể: bớt thời gian gõ lại. Còn trước khi dùng bảng tính để chốt đơn hay tính tiền, việc đối chiếu lại số liệu vẫn nên dành cho con người.

Theo Đồng An

Đời sống & Pháp luật

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