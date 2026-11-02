Mở rộng thị trường dịch vụ kinh doanh robot tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, robot đang dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để trở thành những sản phẩm dịch vụ trong đời sống thường ngày. Từ chó robot đến robot hình người phục vụ sự kiện, thị trường này đang ngày càng đa dạng.

Tại thành phố Thâm Quyến, khách hàng không chỉ có thể thuê robot mà còn được đặt hàng, thiết kế sản phẩm theo nhu cầu riêng. Một thị trường dịch vụ mới đang mở ra, nơi công nghệ robot ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tại khu phố chuyên về AI của thành phố Thâm Quyến, một trong những dịch vụ được quan tâm nhất ở đây là dịch vụ cho thuê robot. Khách hàng có thể lựa chọn từ robot chó, robot hướng dẫn đến robot hình người có khả năng nhảy múa, chào đón khách.

"Chúng tôi có hơn 100 mẫu robot. Các robot chuyên dụng chủ yếu phục vụ những lĩnh vực như vệ sinh thông minh, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho từng nhóm nhu cầu", một nhân viên cửa hàng cho hay.

Có nhiều lựa chọn robot từ giải trí, vệ sinh đến vận chuyển và sản xuất. Ngoài thuê, khách hàng cũng có thể tìm kiếm các linh kiện cần thiết hoặc đặt hàng chế tạo robot theo yêu cầu riêng. Ngay trên tuyến phố, có thể dễ dàng mua các linh kiện robot như động cơ servo, bộ điều khiển, cảm biến và bộ giảm tốc, những bộ phận trước đây có thể mất nhiều tháng để tìm kiếm.

Bà Mao Fangping - Quản lý cửa hàng Robot 6S, TP. Thâm Quyến, Trung Quốc cho hay: "Năm nay, số lượng đơn đặt hàng của chúng tôi tăng khoảng 5 lần so với năm 2025. Trước đây, quá trình phát triển từ nghiên cứu đến chế tạo mẫu thử mất ít nhất 6-8 tháng. Hiện nay, một số sản phẩm đặt hàng chế tạo quy mô nhỏ có thể hoàn thành trong 3-4 tháng".

Từ thuê robot để trải nghiệm đến đặt chế tạo theo nhu cầu, những mô hình kinh doanh mới đang giúp công nghệ robot tiếp cận gần hơn với đời sống và hoạt động sản xuất. Robot được xem là đã ra khỏi phòng thí nghiệm và từng bước trở thành những sản phẩm và dịch vụ có thể sử dụng trong thực tế.