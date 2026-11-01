Đại diện FPT đề xuất hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản phát triển AI cho khu vực công Việt Nam

FPT cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dịch vụ tin cậy tại Việt Nam, đồng thời đề xuất định hướng phát triển hệ sinh thái số tin cậy có khả năng kết nối xuyên biên giới.

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, diễn ra từ ngày 28–30/10 tại Quảng Ninh, quy tụ khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện cơ quan quản lý các nước ASEAN, đối tác quốc tế, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ. Việc tham gia sự kiện là dịp để FPT chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu năng lực công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển, ứng dụng AI tại Việt Nam.

Theo đó, FPT tham gia hai hội thảo quốc tế ngày 29/10, gồm Hội thảo Việt Nam – Nhật Bản về Tiến trình AI Hiroshima và Hội thảo quốc tế về Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới: Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI.

Ở phiên thứ nhất, FPT chia sẻ cách quản trị AI trong doanh nghiệp, giới thiệu Casan OS – khung vận hành AI do FPT phát triển, đồng thời đề xuất hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản để cung cấp giải pháp AI phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, đặc biệt trong khu vực công.

Ở phiên thứ hai, FPT chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dịch vụ tin cậy như chữ ký số, định danh điện tử, hợp đồng và hóa đơn điện tử. Đây là những công nghệ giúp xác minh danh tính, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và hỗ trợ các giao dịch có giá trị pháp lý trên môi trường số.

Hai nội dung này cùng hướng đến những yêu cầu cần tuân thủ khi ứng dụng AI trong các lĩnh vực của đời sống. Chuyên gia FPT cho rằng, công nghệ phải được sử dụng theo quy trình quản trị an toàn, có cơ chế kiểm soát rủi ro và bảo đảm trách nhiệm của các bên tham gia.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về AI an toàn, tin cậy

Tại Hội thảo Việt Nam – Nhật Bản về Tiến trình AI Hiroshima, ông Vũ Minh Phong - Giám Đốc FPT CASANOS và bà Trần Vũ Hà Minh - Ban Chuyển đổi AI (FAIX) đại diện Tập đoàn FPT, chia sẻ kinh nghiệm quản trị AI trong doanh nghiệp (AI Governance), giới thiệu khung vận hành CASANOS và đề xuất hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển, triển khai giải pháp AI tại Việt Nam.

Ông Vũ Minh Phong - Giám Đốc FPT CASANOS và bà Trần Vũ Hà Minh - Ban Chuyển đổi AI (FAIX) đại diện Tập đoàn FPT, chia sẻ kinh nghiệm quản trị AI trong doanh nghiệp (AI Governance)

Theo đại diện FPT, việc đưa AI vào hoạt động doanh nghiệp cần đi kèm các quy định về sử dụng công nghệ, bảo vệ dữ liệu, phân định trách nhiệm và kiểm soát rủi ro. FPT xây dựng hệ thống quản trị AI dựa trên bốn trụ cột: chính sách và nguyên tắc đạo đức (AI Policy & Ethical Guidelines); phân định vai trò, trách nhiệm và đào tạo nhân sự (Roles, Responsibilities & Training); quy trình phát triển AI có trách nhiệm (Responsible AI Development Lifecycle); kiểm toán và giám sát liên tục (Audit & Continuous Monitoring).

FPT đã ban hành các chính sách, quy định nội bộ về AI, tham chiếu nguyên tắc của OECD và đạt chứng nhận ISO/IEC 42001 về hệ thống quản lý AI trong năm 2025. Tập đoàn cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm bảo vệ dữ liệu, quản lý việc sử dụng mô hình AI và theo dõi hoạt động của hệ thống.

Tại hội thảo, FPT giới thiệu CASANOS, khung vận hành giúp con người phối hợp với các nhân sự số (Digital Workers) trong công việc. Theo đó, nhân sự số là các hệ thống AI được giao thực hiện nhiệm vụ theo vai trò, phạm vi và quyền hạn xác định. Con người chịu trách nhiệm giao việc, kiểm tra kết quả, phê duyệt và can thiệp khi cần thiết. CASANOS hướng tới việc đưa AI vào hoạt động doanh nghiệp theo quy trình thống nhất, có cơ chế giám sát và kiểm soát.

Bên cạnh nội dung công nghệ, FPT đề xuất trở thành đối tác tích hợp và triển khai tại Việt Nam (Local Integration and Delivery Partner) cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Với kinh nghiệm làm việc cùng đối tác Nhật Bản, hiểu biết thị trường Việt Nam và năng lực tích hợp hệ thống, FPT có thể hỗ trợ bản địa hóa công nghệ, kết nối giải pháp với hạ tầng và quy trình hiện có, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản trị AI và tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt trong khu vực công, FPT đề xuất kết nối công nghệ, nền tảng AI và kinh nghiệm của doanh nghiệp Nhật Bản với nhu cầu thực tế của các cơ quan nhà nước Việt Nam, hướng tới phát triển các giải pháp phù hợp, có khả năng triển khai và hỗ trợ vận hành lâu dài.

Kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái niềm tin số trong thời đại AI

Tại Hội thảo quốc tế về xây dựng hệ sinh thái niềm tin số trong kỷ nguyên AI, ông Lê Việt Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Chứng thực chữ ký số FPT IS, Tập đoàn FPT trình bày tham luận “Trusted Services in Action: Building Viet Nam’s Trusted Digital Ecosystem” (Dịch vụ tin cậy trong thực tiễn: Xây dựng hệ sinh thái số tin cậy tại Việt Nam), chia sẻ thực tiễn triển khai dịch vụ tin cậy tại Việt Nam, những thách thức đặt ra và đề xuất định hướng phát triển hệ sinh thái số tin cậy trong thời gian tới.

Đại diện FPT chia sẻ về những điều cần chú ý khi phát triển dịch vụ tin cậy xuyên biên giới dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế tại Việt Nam

Theo đó, ông Lê Việt Cường phân tích vai trò của dịch vụ tin cậy trong bảo đảm an toàn và giá trị pháp lý cho giao dịch số, thông qua các ứng dụng như định danh điện tử (eKYC), hợp đồng điện tử và hóa đơn điện tử trong dịch vụ công, thuế, ngân hàng và doanh nghiệp. Việc kết nối các dịch vụ riêng lẻ thành hệ sinh thái thống nhất sẽ giúp giao dịch được xác thực xuyên suốt trên nhiều nền tảng.

Để phát triển hệ sinh thái, đại diện FPT cũng đề cập một số vấn đề cần quan tâm, từ việc cập nhật quy định phù hợp với sự phát triển của công nghệ, thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng cường bảo vệ dữ liệu đến thúc đẩy sự phối hợp giữa các bên. Đồng thời, ông Cường đề xuất thúc đẩy công nhận dịch vụ tin cậy giữa các quốc gia, tăng khả năng kết nối giữa các hệ thống và mở rộng dịch vụ ký số qua nền tảng đám mây với chi phí phù hợp, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi hơn.

Tại Việt Nam, FPT đã triển khai các giải pháp liên quan trong lĩnh vực dịch vụ công, thuế, ngân hàng, tài chính và hoạt động doanh nghiệp. Trong đó, chữ ký số hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; hợp đồng điện tử giúp rút ngắn thời gian ký kết; định danh khách hàng điện tử hỗ trợ mở tài khoản và thực hiện giao dịch từ xa. Từ kinh nghiệm triển khai, đại diện FPT nhấn mạnh nhu cầu kết nối các dịch vụ tin cậy thành hệ thống thống nhất, từ xác thực danh tính, ký kết, thanh toán đến lưu trữ và kiểm chứng giao dịch. Sự phát triển của AI cũng đặt ra những thách thức mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống giả mạo danh tính và xác thực nguồn gốc nội dung số.

FPT đề xuất tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung, kết nối các hệ thống thông qua giao diện mở và thúc đẩy công nhận lẫn nhau về dịch vụ tin cậy giữa các quốc gia. Đây là những hướng phát triển nhằm nâng cao an toàn giao dịch điện tử và hỗ trợ hợp tác số xuyên biên giới.

FPT tham gia hội thảo quốc tế về Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới: Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026

Việc tham gia Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh tiếp nối quan hệ hợp tác giữa FPT và địa phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ năm 2013, FPT đã cùng Quảng Ninh triển khai mô hình chính quyền điện tử. Năm 2025, khi tỉnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, FPT tiếp tục tham gia xây dựng các hệ thống công nghệ phục vụ Trung tâm Phục vụ Hành chính công một cấp. Năm 2025, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và FPT tiếp tục làm việc về các định hướng hợp tác trong phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đào tạo nguồn nhân lực. FPT đề xuất đồng hành cùng tỉnh xây dựng hệ thống chính quyền số tinh gọn, tăng cường kết nối dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào quản lý, điều hành.

Tại Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026, những nội dung FPT chia sẻ về quản trị AI, dịch vụ tin cậy và hợp tác công nghệ quốc tế cũng gắn với các yêu cầu mà địa phương đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số. FPT tiếp tục hướng tới việc kết hợp kinh nghiệm triển khai trong nước với công nghệ và chuyên môn quốc tế, đồng hành cùng các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Quảng Ninh, phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân.



