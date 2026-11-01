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Pháp muốn đánh thuế từng GB Internet: Netflix, YouTube vào tầm ngắm, tải game 100 GB có thể phát sinh 5,5 euro tiền thuế

| | Kinh tế số

Xem YouTube, cày Netflix hay tải game đều tiêu tốn dữ liệu Internet. Pháp đang xem xét đánh thuế lượng dữ liệu này. Các nền tảng sẽ phải nộp, nhưng người dùng có thể chịu một phần chi phí nếu dịch vụ tăng giá.

Xem thêm một video YouTube cũng có thể làm phát sinh thêm tiền thuế. Đó là điều có thể xảy ra với nền tảng cung cấp video nếu một đề xuất vừa được Hạ viện Pháp thông qua trở thành luật.

Ngày 30/10, trong quá trình xem xét ngân sách năm 2027, các nghị sĩ Pháp thông qua sửa đổi đề xuất thu 0,055 euro trên mỗi GB dữ liệu được gửi tới người dùng tại Pháp.

Pháp muốn đánh thuế từng GB Internet: Netflix, YouTube vào tầm ngắm, tải game 100 GB có thể phát sinh 5,5 euro tiền thuế- Ảnh 1.

Ảnh minh họa nghị trường Pháp được Pulse Monde sử dụng trong bài đăng về đề xuất thuế dữ liệu. Nguồn: Pulse Monde/X.

Hiểu đơn giản, mỗi lần bạn xem video, dữ liệu được truyền từ hệ thống của nền tảng tới điện thoại hoặc máy tính. Xem càng nhiều, lượng dữ liệu truyền đi càng lớn. Theo cách tính được đề xuất, lượng dữ liệu tăng thì tiền thuế của bên cung cấp cũng tăng.

Ví dụ, truyền 100 GB dữ liệu sẽ tương ứng với 5,5 euro tiền thuế, trước khi áp dụng mức trần. Nhưng đây là khoản tính cho doanh nghiệp, không phải cứ xem đủ 100 GB là người dùng lập tức nhận hóa đơn thuế.

Những dịch vụ như YouTube, Netflix hay các nền tảng tải game có thể bị ảnh hưởng. Ở đây có thể hiểu, nếu người dùng càng tải nhiều dữ liệu của các nền tảng này, chính nền tảng ấy sẽ phải nộp thêm tiền thuế cho nhà nước.

Nhóm đề xuất kỳ vọng thu khoảng 10 tỷ euro mỗi năm.

Pháp muốn đánh thuế từng GB Internet: Netflix, YouTube vào tầm ngắm, tải game 100 GB có thể phát sinh 5,5 euro tiền thuế- Ảnh 2.

Các nền tảng video có thể chịu thêm chi phí nếu đề xuất thuế dữ liệu có hiệu lực. Ảnh minh họa: Pulse Monde/X.

Vậy người xem có mất thêm tiền không?

Chưa chắc, nhưng có khả năng. Doanh nghiệp có thể tự chịu chi phí hoặc tăng giá dịch vụ để bù lại. Khi đó, thuế đánh vào nền tảng nhưng ví người dùng vẫn có thể mỏng đi. Hiện chưa có cơ sở nói YouTube sẽ thu tiền theo từng video hay mỗi người phải trả thêm bao nhiêu.

Đề xuất này hiện vẫn chưa có hiệu lực. Nó vẫn có thể được sửa hoặc bị loại bỏ trong quá trình thông qua ngân sách.

Theo Đồng An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Netflix

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