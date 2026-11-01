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Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất vừa được áp dụng

| | Kinh tế số

Ứng dụng VNeID vừa bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", giúp công dân thuận tiện trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên ứng dụng.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội thông tin, nhằm tiếp tục nâng cao tiện ích phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", giúp công dân thuận tiện trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên ứng dụng.

Các chức năng chính:

Xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện: Cho phép công dân thực hiện xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện trên ứng dụng VNeID.

Xem thông tin đăng kiểm phương tiện: Giúp công dân tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm phương tiện đã được tích hợp trên ứng dụng.

Đối tượng sử dụng:

Công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Theo cơ quan chức năng, việc bổ sung các tiện ích trên VNeID góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

Dưới đây là cách tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện cho tài khoản VNeID mức độ 2:

Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất vừa được áp dụng- Ảnh 1.

Ảnh: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất vừa được áp dụng- Ảnh 2.

Ảnh: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Tờ VTC News dẫn số liệu do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) công bố ngày 16/10 cho biết, VNeID hiện ghi nhận từ 3 đến 6 triệu người sử dụng mỗi ngày, với tổng lượt truy cập đã vượt mốc 500 triệu lượt.

Tính đến nay, nền tảng đã phát triển hơn 77 tiện ích khác nhau, cung cấp 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến bao phủ các lĩnh vực y tế, tư pháp và giao thông.

Việc tích hợp thêm dữ liệu đăng kiểm tiếp tục làm dày nhóm hồ sơ phương tiện số hóa trên ứng dụng, bên cạnh các loại giấy tờ và thông tin điện tử đã được liên kết trước đó.

Theo Duy Anh

Việt Nam hàng ngày

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