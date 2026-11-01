Claude Max 20x đổi tên thành Ultra, bỏ giới hạn 5 giờ

Ngày 30/10, Anthropic thông báo đổi tên hai gói cao cấp của Claude dành cho cá nhân. Max 5x trở thành Max, giữ mức 100 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng. Max 20x trở thành Ultra, giữ mức 200 USD, tương đương khoảng 5,3 triệu đồng. Người đang đăng ký được chuyển sang tên mới tự động, không cần thao tác gì.

Bảng giá các gói Claude sau khi đổi tên, gồm Pro, Max và Ultra

Thay đổi đáng kể hơn nằm ở cách tính hạn mức. Trước đây, người dùng gói cao cấp của Claude chịu hai lớp giới hạn: một "phiên" 5 giờ, dùng hết là phải chờ phiên làm mới, và một hạn mức tính theo tuần. Với Ultra, lớp thứ nhất bị bỏ đối với tài khoản đã xác minh. Người dùng chỉ còn bị tính theo tuần, ở mức 10 lần gói Pro (gói Pro giá 20 USD mỗi tháng, hơn 520.000 đồng). Thay đổi này có ích nhất cho người chạy Claude Code hoặc giao cho Claude những tác vụ dài, vốn dễ bị ngắt giữa chừng khi cạn phiên 5 giờ.

Ultra không phải gói "không giới hạn". Anthropic cho biết hạn mức tuần vẫn áp dụng cho mọi mô hình, có thêm một hạn mức tuần riêng cho dòng mô hình Fable, và hãng có thể đặt thêm các giới hạn khác để đảm bảo công bằng giữa người dùng. Hạn mức tuần của Ultra giữ nguyên so với Max 20x.

"Tài khoản đã xác minh" do Anthropic tự quyết định, dựa trên các yếu tố như lịch sử tài khoản và thanh toán. Tài khoản mới đăng ký vẫn bị giới hạn tạm thời cho đến khi được xác minh, và hãng sẽ gỡ tự động. Xác minh số điện thoại lúc thanh toán là một bước khác, không giúp gỡ giới hạn này. Để kiểm tra, người dùng vào Settings > Usage: nếu không thấy thanh "Current session" thì tài khoản đã được xác minh. Việc gỡ giới hạn triển khai theo từng đợt, bắt đầu từ ngày 30/10 với phần lớn người đăng ký hiện hữu, và người dùng sẽ nhận email khi giới hạn được dỡ.

Màn hình Settings > Usage của Claude, nơi thanh "Current session" xuất hiện nếu tài khoản chưa được xác minh

Anthropic giải thích lý do đổi tên khá cụ thể. Khi ra gói cao nhất hồi tháng 4/2025, Claude chỉ có đúng một giới hạn là 5 giờ, ở mức 20 lần gói Pro, nên gói được gọi là Max 20x. Sau đó hãng bổ sung hạn mức tuần và đặt ở mức 10 lần gói Pro, trong khi giới hạn 5 giờ vẫn giữ 20 lần. Giờ giới hạn 5 giờ bị bỏ, con số còn lại trên gói 200 USD là 10 lần mỗi tuần, nên cái tên "20x" không còn mô tả đúng thứ người dùng nhận được.

Cách đặt tên này từng bị chất vấn. Ngày 14/6, người dùng Karl Kahn nộp đơn đề nghị công nhận vụ kiện tập thể lên tòa liên bang ở bắc California. Đơn này cho rằng khi tính cả hạn mức tuần, Max 20x chỉ tương đương khoảng 6 đến 8 lần gói Pro thay vì 20 lần, còn Max 5x khoảng 3,5 lần thay vì 5 lần. Anthropic từng mô tả hệ số "20x" tính theo từng phiên 5 giờ, còn hạn mức tuần là giới hạn riêng. Vụ kiện chưa được công nhận là kiện tập thể và chưa có phán quyết nào. Hiện chưa có thông tin cho thấy việc đổi tên liên quan đến vụ kiện này.

Tính theo các con số Anthropic công bố trên trang giá, gói Pro là 1 lần, Max là 5 lần và Ultra là 10 lần hạn mức tuần, ứng với mức giá 20, 100 và 200 USD. Nói cách khác, mỗi gói đều có đơn giá quanh 20 USD cho mỗi "tuần Pro", và Ultra đắt gấp đôi Max cho hạn mức tuần gấp đôi. Điều này khác với ấn tượng "gấp 4 lần" mà cặp tên 5x và 20x từng gợi ra.

Hai lớp giới hạn này vốn đã giằng co nhau. Ngày 22/10, đơn vị nghiên cứu SemiAnalysis đo hai tài khoản Max 20x trong cùng một ngày, dùng cùng mô hình, và thấy một tài khoản có cửa sổ 5 giờ lớn hơn khoảng 19% nhưng hạn mức tuần nhỏ hơn khoảng 20%. SemiAnalysis cho rằng Anthropic có vẻ đang thử nghiệm chia nhóm người dùng. Đây mới là quan sát từ bên ngoài.

Đổi tên cũng đưa Claude về gần cách gọi của đối thủ. Google bán gói AI Ultra ở hai bậc: 99,99 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) cho mức gấp 5 lần và 199,99 USD (khoảng 5,3 triệu đồng) cho mức gấp 20 lần hạn mức của AI Pro. OpenAI có ChatGPT Pro ở ba bậc 100, 200 và 500 USD, và cho biết hiện các gói Pro không áp giới hạn 5 giờ trong Codex và ChatGPT Work. Việc Anthropic bỏ giới hạn 5 giờ ở gói cao nhất đi cùng hướng với OpenAI.

Với người dùng hiện hữu, trước mắt chưa cần làm gì. Người dùng Max giữ nguyên quyền lợi, còn người dùng Ultra sẽ thấy giới hạn 5 giờ biến mất dần khi tài khoản được xác minh. Một số màn hình tài khoản cũ có thể vẫn hiển thị dòng "gấp 20 lần Pro" trong giai đoạn chuyển tiếp. Ultra hiện chỉ bán theo tháng, mức 200 USD áp dụng cho đăng ký qua web, còn đăng ký qua ứng dụng di động có thể có giá khác.