Cho rằng Google AI là lý do chính khiến nền tảng "bay màu” 7 tỷ USD trong 2 ngày: Reddit dựng tường lửa bắt người dùng phải đăng nhập

Khi cỗ máy tìm kiếm AI "hút máu" traffic

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi các công cụ tìm kiếm lớn trên toàn cầu đồng loạt nâng cấp giao diện, tích hợp AI để trả lời trực tiếp thắc mắc của người dùng ngay trên nền tảng. Sự thay đổi này khiến hàng triệu người không còn lý do nhấp chuột chuyển hướng vào các bài viết gốc trên Reddit như trước nữa, khiến lượng truy cập của nền tảng này sụt giảm thảm hại.

Trong buổi báo cáo tài chính quý gần nhất, CEO Steve Huffman đã cay đắng thừa nhận thực tế rằng các mô hình AI hiện nay không hề mang lại bất kỳ lưu lượng truy cập nào cho các nền tảng sáng tạo nội dung như Reddit. Sự thay đổi căn bản trong cách vận hành của các công cụ tìm kiếm đã đẩy Reddit vào một cuộc khủng hoảng nguồn thu chưa từng có, buộc ban lãnh đạo phải ngay lập tức họp khẩn để tìm giải pháp tự vệ.

CEO Reddit Steve Huffman tuyên bố công cụ tìm kiếm AI của Google là lý do chính khiến Reddit mất khoảng 7 tỷ đô la chỉ trong 2 ngày. CEO của Reddit tỏ ra rất thất vọng về Google và chia sẻ thẳng thắn về tình trạng tìm kiếm trực tuyến thời gian gần đây: "Thực tế là, AI không mang lại lưu lượng truy cập. Không chỉ với chúng tôi, và mà là bất kỳ ai, theo như tôi biết. Đó chỉ là một sự thay đổi cơ bản trong cách Google hoạt động."

CEO của Reddit Steve Huffman (Ảnh: CNBC)

Công ty cũng báo cáo rằng lưu lượng truy cập tìm kiếm đã "giảm đáng kể" trong quý gần nhất, với số lượt truy cập giảm hơn 1 triệu mỗi tuần trong tháng 10.

Ngoài ra, nhận thấy kho tài nguyên tri thức khổng lồ của mình đang bị các tập đoàn công nghệ lớn khai thác miễn phí mà không mang lại giá trị trao đổi tương xứng, Reddit cũng đang bắt đầu xem xét lại toàn bộ các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu huấn luyện AI.

Dựng "tường lửa" đóng cửa hệ thống

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân cốt lõi của sự sụt giảm lưu lượng truy cập, CEO Steve Huffman đã phát đi bức thư gửi cổ đông để công bố một quyết định gây sốc. Đó là chuyển dịch Reddit thành một nền tảng bắt buộc đăng nhập. Theo kịch bản này, những người dùng vãng lai hoặc không sở hữu tài khoản sẽ hoàn toàn bị chặn quyền truy cập và không thể xem bất kỳ nội dung nào trên trang web.

"Một phần quan trọng để giữ chân người dùng mới là chuyển Reddit sang chế độ chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập," Huffman viết trong thư gửi cổ đông. "Việc chuyển sang chế độ yêu cầu đăng nhập sẽ đảm bảo người dùng có trải nghiệm Reddit tốt nhất có thể, và có thể tìm thấy nội dung và cộng đồng phù hợp nhất với họ."

Reddit quyết định khởi chạy chiến dịch thử nghiệm tại một số thị trường quốc tế chọn lọc trước khi áp dụng trên quy mô toàn cầu. Ban lãnh đạo công ty đang tính toán cẩn trọng thời điểm phát ra yêu cầu đăng nhập bắt buộc đối với người dùng truy cập từ các liên kết chia sẻ hoặc công cụ tìm kiếm, nhằm tìm ra ranh giới phù hợp nhất giữa trải nghiệm người dùng và mục tiêu bảo vệ dữ liệu.

Theo thông báo mới nhất, Reddit sẽ chuyển dịch thành một nền tảng bắt buộc đăng nhập (Ảnh: CNBC)

Bước đi quyết liệt này ngay lập tức tạo ra một rào cản kỹ thuật vững chắc, khiến các cỗ máy quét dữ liệu tự động của các công ty AI không thể tự do thu thập thông tin nếu không có sự cho phép. Đồng thời, việc buộc người dùng định danh cũng giúp Reddit thu thập thêm nhiều tín hiệu dữ liệu giá trị để phục vụ mảng quảng cáo, đồng thời đáp ứng các quy định pháp lý ngày càng nghiêm ngặt về độ tuổi.

"Điều này tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi vì chúng tôi sẽ có nhiều tín hiệu hơn để nhắm mục tiêu quảng cáo, và việc đăng nhập thường dẫn đến mức độ tương tác cao hơn", ông viết. "Nó cũng cho phép chúng tôi bảo vệ quyền truy cập vào kho dữ liệu cực kỳ quý giá của Reddit, và giúp chúng tôi thích ứng tốt hơn với các quy định mới nổi trên toàn thế giới."

Huffman không đề cập rõ ràng đến luật xác minh độ tuổi, nhưng việc yêu cầu người dùng đăng nhập có lẽ sẽ giúp công ty tuân thủ các biện pháp đó.

Phản ứng từ thị trường và cuộc tái cấu trúc để thích nghi

Quyết định phong tỏa nội dung của Reddit ngay lập tức châm ngòi cho những luồng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng người dùng lâu năm và giới quan sát công nghệ. Nhiều người bày tỏ sự bất bình khi cơ sở dữ liệu tri thức mở vốn mang tính cộng đồng nay lại bị biến thành một "khu vực khép kín" phục vụ cho mục tiêu thương mại và thu thập dữ liệu cá nhân.

Cỗ máy tìm kiếm AI đang dần hút cạn traffic của nền tảng là nguyên nhân khiến Reddit biến mình thành một nền tảng đóng (Ảnh: CNBC)

Trước làn sóng phản đối dữ dội, ban lãnh đạo Reddit đã nhanh chóng triển khai các bước đi nhằm xoa dịu tình hình và giữ chân người dùng trong hệ sinh thái mới. Công ty cam kết cải tiến giao diện bảng tin chính theo hướng khoa học, nhất quán hơn, đồng thời nghiên cứu tích hợp chế độ duyệt web riêng tư nhằm phục vụ những người dùng muốn tìm kiếm thông tin nhạy cảm mà không bị lưu lại lịch sử.

Dù vấp phải muôn vàn thách thức và nguy cơ làm gián đoạn thói quen của người dùng, chuỗi diễn biến này phản ánh một thực tế không thể đảo ngược của kỷ nguyên số. Cuộc đào tẩu khỏi mô hình web mở để dựng lên các tường lửa bảo vệ dữ liệu đang trở thành con đường duy nhất giúp các đế chế truyền thông tồn tại trước sự càn quét không đáy của trí tuệ nhân tạo./