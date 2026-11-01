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Lần đầu tiên tạo ra điện từ nhiệt dưới đáy đại dương

| | Kinh tế số

Một công ty của Mỹ đã thử nghiệm thành công nhà máy điện địa nhiệt dưới nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lượng tái tạo.

Công ty khởi nghiệp năng lượng Endurance Energy (trụ sở tại Seattle) vừa tuyên bố đạt bước tiến lịch sử: thử nghiệm thành công công nghệ phát điện từ địa nhiệt dưới đáy đại dương đầu tiên trên thế giới.

Endurance Energy đã trình diễn thành công quy trình vận hành khép kín đầu cuối của một nhà máy điện địa nhiệt dưới biển, bao gồm toàn bộ các công đoạn từ khoan giếng đến phát điện.

Nhà máy thử nghiệm mang tên Adelie đã sản xuất công suất thực 2 kilowatt trong gần 9 giây, vượt quá mức cần thiết để duy trì hoạt động của hệ thống.

Endurance Energy được thành lập vào tháng 1/2022, công ty cho biết đã hoàn thành thử nghiệm vào ngày 27/9, và chuyển từ việc thử nghiệm các thành phần riêng lẻ sang vận hành toàn bộ hệ thống.

Andrew Redd, người sáng lập kiêm CEO của Endurance Energy, cho biết: “Chúng tôi đã đặt một nhà máy điện trên một ngọn núi lửa dưới nước đang hoạt động và đã tạo ra điện. Đây là một cột mốc lịch sử và cũng là thử nghiệm toàn diện đầu tiên của chúng tôi” .

Ông nhấn mạnh rằng công ty đã thu thập được nhiều thông tin quý giá về hiệu quả hoạt động ở độ sâu và cách cải thiện hệ thống cho các dự án thương mại trong tương lai.

Để sản xuất điện sạch, nhóm kỹ sư đã khai thác năng lượng nhiệt từ ngọn núi lửa Axial Seamount, nằm cách bờ biển Oregon 300 dặm (khoảng 482 km). Họ sử dụng máy khoan robot để xác định vị trí giếng địa nhiệt dưới đáy đại dương.

Sau khi hoàn tất quá trình khoan, nhóm đã lắp đặt một nhà máy điện nặng 3 tấn và kết nối với một miệng phun thủy nhiệt tự nhiên, tạo ra nước nóng ở nhiệt độ 281°C, làm quay tuabin và sản xuất điện.

Mặc dù thử nghiệm mới nhất cho thấy triển vọng khả quan cho việc vận hành hệ thống địa nhiệt dưới đáy đại dương sâu, Endurance Energy cũng cảnh báo rằng hệ thống hiện tại chưa đủ điều kiện để thương mại hóa.

Công ty đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cố do quá tải pin và tích tụ khoáng chất, cần được giải quyết trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi.

Khi được thương mại hóa, các hệ thống địa nhiệt dưới đáy biển sâu hứa hẹn sẽ cung cấp nguồn điện sạch liên tục, không phụ thuộc vào thời tiết, phục vụ cho lưới điện ven biển, các khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.

Theo Phan Hoàng/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
công nghệ

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