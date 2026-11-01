Binance dùng quỹ dự phòng bù 90% thiệt hại vụ mất 6,3 tỷ USD

Binance tuyên bố sẽ dùng tiền của mình để bù đắp thiệt hại cho người dùng trong vụ 6,3 tỷ USD tài sản số bị đánh cắp mới đây. Ảnh: Unplash

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 31-10, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới cho biết 10% tài sản còn lại gồm các token có tính thanh khoản thấp, nên cần thêm thời gian để mua lại. Đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng khẳng định công ty sẽ chịu toàn bộ tổn thất tài chính, người dùng không phải gánh chịu hậu quả từ vụ tấn công.

Binance đã dành khoảng 6,34 tỷ USD từ nguồn vốn nội bộ để bù đắp thiệt hại. Số tiền mua lại token được trích từ nhiều nguồn, gồm Quỹ Bảo vệ người dùng (SAFU) trị giá 1 tỷ USD, Quỹ Bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai và ngân quỹ của công ty. SAFU là quỹ dự trữ bằng Bitcoin được Binance duy trì nhằm bảo vệ khách hàng trước các sự cố an ninh.

Sau vụ tấn công, Binance tạm dừng chức năng rút tiền để kiểm tra an ninh. Công ty dự kiến khôi phục dịch vụ vào hôm nay (ngày 1-11).

Cùng ngày 31-10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận nhóm tin tặc TraderTraitor tại Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp tài sản ảo trị giá hơn 6 tỷ USD từ Binance vào khoảng ngày 29-10-2026.

FBI cho biết đã phát hiện các đối tượng thuộc nhóm này chuyển đổi số tài sản đánh cắp sang Ethereum và dự báo chúng sẽ tiếp tục tìm cách rửa tiền thông qua các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) và dịch vụ hoán đổi tiền điện tử tức thời. Cơ quan này kêu gọi các tổ chức tư nhân chặn giao dịch liên quan đến những địa chỉ ví được nhóm TraderTraitor sử dụng để luân chuyển tài sản.

Trước đó, ông Teng mô tả vụ xâm nhập là một cuộc tấn công phức tạp, liên quan đến máy tính xách tay bị chiếm quyền kiểm soát và phần mềm độc hại có khả năng xóa dấu vết hoạt động. Thủ đoạn này khiến quá trình truy tìm nguồn gốc và điều tra vụ việc gặp nhiều khó khăn.

Thông tin về vụ tấn công gây sức ép lên thị trường tiền điện tử. Bitcoin giảm gần 5%, Ethereum mất gần 6%, trong khi BNB, đồng tiền số của Binance, giảm gần 10%.