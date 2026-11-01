Người sinh vào 4 năm sau bắt buộc đổi căn cước năm 2027, chậm đổi có thể bị tạm dừng giao dịch chuyển tiền, nhận tiền

4 năm sinh thuộc diện bắt bược cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2027

Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 (Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ 01/07/2024) quy định: “Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi”. Luật Căn cước đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/07/2026), song quy định về các mốc tuổi cấp đổi tại khoản 1 Điều 21 vẫn được giữ nguyên.

Áp vào năm 2027, các trường hợp thuộc diện cấp đổi gồm:

- Người sinh năm 2013, đủ 14 tuổi (cấp đổi nếu đã có thẻ, cấp lần đầu nếu chưa có thẻ).

- Người sinh năm 2002, đủ 25 tuổi.

- Người sinh năm 1987, đủ 40 tuổi.

- Người sinh năm 1967, đủ 60 tuổi. Đây là mốc cấp đổi cuối cùng theo luật; sau mốc này, công dân không còn phải cấp đổi thẻ theo độ tuổi.

Thời hạn sử dụng của từng thẻ được in trên chính tấm thẻ. Người dân nên đối chiếu ngày hết hạn ghi trên thẻ thay vì chỉ tính theo năm sinh, bởi ngày hết hạn được tính theo ngày sinh của từng người.

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước quy định thẻ căn cước được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi tiếp theo.

Theo đó, người sinh năm 2002 đã làm thẻ trong khoảng từ đủ 23 tuổi đến trước ngày đủ 25 tuổi thì không phải đổi trong năm 2027, thẻ được dùng đến khi đủ 40 tuổi. Tương tự, người sinh năm 1987 làm thẻ từ khi đủ 38 tuổi được dùng thẻ đến khi đủ 60 tuổi. Người sinh năm 1967 làm thẻ từ khi đủ 58 tuổi không phải cấp đổi thêm theo độ tuổi. Với mốc 14 tuổi, trẻ được cấp thẻ từ khi đủ 12 tuổi thì không phải đổi khi đủ 14 tuổi, thẻ dùng đến khi đủ 25 tuổi.

Lưu ý riêng với người sinh năm 2013

Công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, còn công dân từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải làm thủ tục cấp thẻ (khoản 2, khoản 3 Điều 19 Luật Căn cước). Vì vậy, người sinh năm 2013 đã có thẻ thì làm thủ tục cấp đổi theo Điều 21; trẻ chưa từng có thẻ thì làm thủ tục cấp thẻ lần đầu.

Cấp đổi ở mốc tuổi không mất lệ phí

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước, công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu và khi cấp đổi thẻ ở các mốc 14, 25, 40 và 60 tuổi. Thông tư 73/2024/TT-BTC ngày 21/10/2024 của Bộ Tài chính cũng loại trừ các trường hợp này khỏi diện nộp lệ phí.

Lệ phí chỉ áp dụng với các trường hợp cấp đổi, cấp lại khác. Mức thu theo Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC là 30.000 đồng/thẻ khi đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước, 50.000 đồng/thẻ với các trường hợp cấp đổi theo khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước và 70.000 đồng/thẻ khi cấp lại. Từ 01/07/2025 đến hết 31/12/2026, các mức này được giảm 50% theo Thông tư 64/2025/TT-BTC. Từ 01/01/2027, mức thu trở lại theo thông tư gốc, tức Thông tư 73/2024/TT-BTC. Chưa có thông tin xác nhận về văn bản gia hạn mức giảm lệ phí căn cước sang năm 2027.

Thẻ hết hạn, tài khoản ngân hàng có thể bị tạm dừng giao dịch

Khoản 3 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định ngân hàng phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản và “thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hiệu lực của giấy tờ tùy thân”. Nếu khách hàng không cập nhật giấy tờ mới, ngân hàng sẽ “tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán”. Quy định này áp dụng với tài khoản thanh toán của cá nhân từ 01/01/2025.

Thông tư 17/2024/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2025/TT-NHNN (có hiệu lực từ 31/08/2025). Văn bản sửa đổi này bổ sung tiêu chí nhận diện tài khoản nghi ngờ gian lận tại Điều 19. Chưa có thông tin xác nhận về việc thay đổi nghĩa vụ thông báo và tạm dừng giao dịch nêu trên.

Sau khi nhận thẻ mới, người dân nên cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân với từng ngân hàng đang sử dụng. Nhiều ngân hàng cho phép thực hiện trên ứng dụng bằng cách quét chip thẻ và xác thực khuôn mặt; cách làm cụ thể khác nhau giữa các ngân hàng.