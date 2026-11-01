Triệt phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, thu giữ hơn 670 con dấu giả

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TPHCM

Sáng 1/11, Công an TPHCM cho biết, từ công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Quá trình tiếp cận, tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng nghi vấn gặp nhiều khó khăn, như: Chúng tận dụng triệt để các ứng dụng trên mạng xã hội (facebook, telegram, zalo…), sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ; che giấu danh tính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng. Để che giấu hoạt động giao dịch, các đối tượng cầm đầu hạn chế trực tiếp gặp người mua; sử dụng tên, thông tin giả để gửi tài liệu thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các ứng dụng giao hàng (Grab, be…). Trong những trường hợp trực tiếp vận chuyển, giao nhận tài liệu giả, đối tượng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển nhằm tránh bị theo dõi, phát hiện.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TPHCM

Đối với hoạt động thanh toán, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, được mua bán trái phép trên mạng xã hội. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế.

Thủ đoạn trên cho thấy các đối tượng không chỉ lợi dụng sự phát triển của công nghệ, dịch vụ số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà còn chủ động xây dựng nhiều lớp che giấu danh tính, hoạt động giao dịch và dòng tiền.

Công an TPHCM đã từng bước làm rõ phương thức tổ chức, quy luật hoạt động của đường dây; xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu, trực tiếp làm, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu giả; xác định được các địa điểm phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu, đồng thời là nơi ở của Hoàng Nhật Vũ (sinh năm 1990, trú tại phường Dĩ An, TPHCM) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp làm giả. Các loại giấy tờ giả được các đối tượng làm rất tinh vi, bằng mắt thường sẽ khó phát hiện được.

Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả, cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu liên quan đến hoạt động làm giấy tờ giả. Qua khai thác tài liệu, chứng cứ thu giữ, dữ liệu trích xuất từ điện thoại, máy tính và lời khai của các đối tượng, bước đầu xác định đường dây đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc làm, cung cấp giấy tờ, tài liệu giả cho người có nhu cầu.

Hiện trường làm giả giấy tờ của các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Công an TPHCM

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác…; qua đó thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ quá trình làm, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng tài liệu giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM kêu gọi những cá nhân đã từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin và hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.