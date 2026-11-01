Kỹ sư 27 tuổi và thử thách AI tại Cisco

Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn tranh luận về khả năng AI thay thế nhân sự, Cisco đang đặt cược vào một hướng đi khác: trao cho những người trẻ quyền thay đổi cả hệ thống công nghệ đã tồn tại hàng chục năm. Người được giao trọng trách lần này là một kỹ sư 27 tuổi, với đặc quyền sử dụng token AI không giới hạn và 4 tuần để chứng minh một ý tưởng đầy tham vọng.

Nhân vật được Chủ tịch kiêm Giám đốc sản phẩm Cisco Jeetu Patel lựa chọn là Padmanabhan Krishnamurthy, thường được gọi là Paddy. Anh gia nhập tập đoàn công nghệ Mỹ vào năm 2025, sau khi Cisco mua lại EzDubs, startup dịch thuật thời gian thực do anh đồng sáng lập năm 2023.

Dù từng giữ vị trí CEO tại một công ty khởi nghiệp, Paddy lại không được giao một vai trò đặc biệt quan trọng sau khi gia nhập Cisco. Chính Patel mô tả anh như một nhân tài đang bị "chôn vùi" ở vị trí ít tính chiến lược, cách ông tới 5 cấp bậc trong cơ cấu tổ chức.

Anh Padmanabhan Krishnamurthy, kỹ sư 27 tuổi được chủ tịch Cisco tin tưởng giao cho nhiệm vụ với lượng token không giới hạn.

Mọi chuyện thay đổi sau một lần Patel ghé văn phòng Cisco tại San Francisco và có dịp trò chuyện với Paddy. Trong cuộc trao đổi, kỹ sư trẻ đề xuất có thể viết lại hệ thống mã nguồn cũ của Cisco chỉ với một đội ngũ hai người. Ý tưởng này khiến Patel bất ngờ, bởi ngay cả những thành viên có tư duy cởi mở nhất về AI trong nhóm của ông cũng chưa nghĩ đến khả năng đó.

Thay vì yêu cầu Paddy trình bày thêm những kế hoạch dài dòng, Patel quyết định trao cho anh cơ hội chứng minh ý tưởng. Ông cấp lượng token AI không giới hạn để kỹ sư trẻ có thể thoải mái sử dụng các mô hình trong quá trình tái cấu trúc mã nguồn. Paddy có 4 tuần để chứng minh hướng tiếp cận của mình, trước khi bước vào mục tiêu lớn hơn: viết lại 98% mã nguồn cũ của Cisco trong vòng 24 tháng.

Đây là một nhiệm vụ có quy mô đáng kể đối với bất kỳ kỹ sư nào, bởi hệ thống mã nguồn của Cisco đã được phát triển và tích lũy qua nhiều thập kỷ. Thay vì chỉ giao cho những nhân sự kỳ cựu có hàng chục năm kinh nghiệm, lãnh đạo Cisco lại đặt niềm tin vào một người mới 27 tuổi, đồng thời trao cho anh quyền tiếp cận nguồn lực AI gần như không giới hạn.

Chủ tịch Cisco, ông Jeetu Patel.

Với Patel, quyết định này không đơn thuần là một thử nghiệm công nghệ. Ông cho rằng các doanh nghiệp cần nhân sự trẻ để đưa những ý tưởng mới vào tổ chức và chất vấn những quy trình đã trở thành thói quen. Người có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể sáng tạo, nhưng đôi khi họ không còn đặt ra những câu hỏi mà một người chưa bị giới hạn bởi kinh nghiệm sẽ nghĩ tới.

Quan điểm đó cũng khiến Patel chấp nhận những va chạm giữa các thế hệ trong công ty. Ông thậm chí chủ động tạo ra sự bất đồng về ý tưởng giữa nhân viên Gen Z và những người đã làm việc tại Cisco hàng chục năm. Theo ông, điều quan trọng là tạo ra đủ tranh luận để thử thách các ý tưởng, nhưng không để chúng biến thành xung đột cá nhân.

Patel còn áp dụng cách tiếp cận này với cả thực tập sinh. Ông xem họ như những người cố vấn ngược, có thể giúp nhân viên lâu năm nhìn nhận công việc theo cách khác. Một ví dụ là Baya, nữ sinh 17-18 tuổi mà ông gặp trong buổi trò chuyện với các sinh viên nhận học bổng tại Đại học Stanford.

Ấn tượng với cách cô lắng nghe, Patel đề nghị Baya gửi email hàng tháng để cập nhật những gì đã học được về AI. Đây cũng là cách ông kiểm tra khả năng duy trì cam kết, thay vì chỉ đánh giá một ứng viên qua cuộc trò chuyện ban đầu. Baya không bỏ lỡ lần gửi báo cáo nào, sau đó được nhận thực tập tại Cisco và thiết kế lại một hệ thống mà những nhân viên giàu kinh nghiệm trước đó chưa thể giải quyết. Patel hiện muốn tuyển dụng cô.

Cisco không phải doanh nghiệp duy nhất đặt cược vào thế hệ nhân sự trẻ. Josh Kushner, nhà sáng lập quỹ đầu tư Thrive Capital và là một trong những nhà đầu tư sớm của OpenAI, cho biết ông ưu tiên những ứng viên có dưới 4 năm kinh nghiệm trong ngành. Khi thành lập quỹ ở tuổi 26, Kushner cũng từng gặp khó khăn trong việc thu hút những nhân sự kỳ cựu, nên quyết định tìm kiếm những người trẻ thông minh và cùng thế hệ với mình.

Trong khi đó, Alon Chen, nhà sáng lập kiêm CEO nền tảng AI Tastewise, cũng chủ động tuyển dụng những người chưa có kinh nghiệm làm việc. Ông cho rằng thế hệ trẻ lớn lên cùng AI có cách tư duy ít bị giới hạn bởi những khuôn mẫu cũ. Nghệ sĩ kiêm nhà đầu tư Will.i.am cũng đang tìm kiếm các tài năng trẻ tại MIT và Stanford, tin rằng những đột phá công nghệ tiếp theo có thể đến từ nhóm này.

Về lâu dài, Patel dự đoán xu hướng tuyển dụng nhân sự trẻ sẽ tiếp tục tăng tốc nhờ AI. Ông muốn xây dựng đội ngũ Cisco từ ba nhóm bổ trợ cho nhau: những người giàu kinh nghiệm vận hành, các chuyên gia có tư duy hệ thống từ thị trường và những nhà sáng lập, kỹ sư am hiểu AI, có khả năng làm việc với tinh thần khởi nghiệp.

Cách tiếp cận này phản ánh một nghịch lý đáng chú ý của thị trường lao động thời AI. Trong khi nhiều doanh nghiệp lo ngại công nghệ có thể khiến các vị trí đầu vào biến mất, một số lãnh đạo công nghệ lại xem những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm là nguồn lực cần thiết để phá vỡ lối tư duy cũ. Với Cisco, bài toán không chỉ nằm ở việc AI có thể viết lại bao nhiêu dòng mã, mà còn ở việc ai là người đủ khả năng nhìn thấy những cách làm mà cả tổ chức lâu năm chưa từng nghĩ tới.