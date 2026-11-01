Tin cực vui cho người dùng Claude

Gói 200 USD đổi tên thành Ultra, bỏ giới hạn 5 giờ

Ngày 30/10/2026, Anthropic đổi tên hai gói cao cấp dành cho cá nhân. Max 5x trở thành Max, giữ giá 100 USD mỗi tháng (khoảng 2,6 triệu đồng). Max 20x trở thành Ultra, giữ giá 200 USD mỗi tháng (khoảng 5,3 triệu đồng). Người đang đăng ký được chuyển tên tự động.

Thay đổi đáng giá nhất là tài khoản Ultra đã xác minh không còn bị giới hạn theo phiên 5 giờ, chỉ còn hạn mức tuần ở mức 10 lần gói Pro. Hạn mức tuần giữ nguyên như Max 20x. Điều này có lợi nhất cho người chạy Claude Code hoặc các tác vụ dài, vốn dễ bị ngắt giữa chừng. Việc gỡ giới hạn triển khai theo đợt, bắt đầu với phần lớn người đăng ký hiện hữu. Tài khoản mới vẫn bị giới hạn tạm thời đến khi được xác minh và sẽ nhận email khi giới hạn được dỡ. Ultra không phải gói “không giới hạn”, Anthropic vẫn có thể áp thêm các giới hạn khác để quản lý tải.

Ảnh: Khả Văn

Gói Max, Ultra và Team được tặng tín dụng API mỗi tháng

Từ ngày 07/10/2026, gói Max và Team có thêm tín dụng hằng tháng cho nền tảng Claude Platform, dùng để chạy ứng dụng và tác tử (agent) riêng. Mức tặng là 100 USD với gói Max (tên cũ Max 5x), 200 USD với gói Ultra (tên cũ Max 20x). Gói Team nhận 20 USD cho mỗi ghế Standard và 100 USD cho mỗi ghế Premium, cộng dồn tối đa 500 USD.

Để nhận, người dùng vào Settings > Billing (gói Max) hoặc Organization settings > Billing (gói Team) và liên kết một tổ chức Claude Console. Mỗi gói chỉ liên kết được một tổ chức, người dùng không tự đổi được sau đó. Tín dụng dùng cho Claude API, Managed Agents, Agent SDK và playground, nhưng không dùng cho Claude Code hay phần sử dụng thêm trong ứng dụng Claude. Gói Free, Pro và Enterprise không thuộc diện được nhận.

Claude Duet, trợ lý tự tìm đến người dùng

Ngày 21/10/2026, Anthropic mở thử nghiệm Claude Duet, ứng dụng nơi Claude hoạt động như một trợ lý chủ động. Duet tự báo những việc cần chú ý, làm các tác vụ được giao, tiếp tục làm khi người dùng rời đi và hỏi ý kiến trước khi gửi tin nhắn, thanh toán, ký tài liệu hay xóa dữ liệu. Duet không thu thêm phí trong giai đoạn thử nghiệm nhưng tính vào hạn mức của gói đang dùng. Hiện ứng dụng chỉ mở qua danh sách chờ cho người dùng Pro và Max tại Mỹ, chưa có thông tin xác nhận về thời điểm mở cho Việt Nam.

Mô hình mới mạnh hơn, rẻ hơn

Ngày 22/09/2026, Anthropic ra mắt Claude Opus 5.5. Theo hãng, mô hình này đạt mức của Claude Fable 5.1 ở phần lớn công việc, chi phí vận hành thấp hơn Opus 5 khoảng 40%. Tiếp đó, Claude Sonnet 5.5 ra mắt ngày 28/09/2026 và Claude Haiku 5.5 ngày 07/10/2026. Haiku 5.5 được hãng giới thiệu là mô hình nhỏ rẻ nhất, nhanh nhất và mạnh nhất từng phát hành, phù hợp các tác vụ khối lượng lớn.

Người dùng miễn phí cũng có quà

Ngày 16/09/2026, Anthropic đưa Claude Design, Claude Slides và Claude Docs lên mọi gói, kể cả gói miễn phí. Người dùng có thể yêu cầu Claude làm thiết kế, bộ slide hoặc tài liệu ngay trong cuộc trò chuyện rồi chỉnh sửa trực tiếp. Cùng ngày, toàn bộ khả năng của Claude Cowork được đưa vào mọi cuộc trò chuyện, triển khai dần cho gói Pro và Max trên web, máy tính và di động.