Thủ tướng: "Sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN"

Tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát thì những thành quả tăng trưởng không lan toả được tới nền kinh tế

Phát biểu kết luận, đánh giá cao các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, bên cạnh những kết quả rất cơ bản đã đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ và lưu ý những khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Trong đó, Thủ tướng cho biết, một số bộ, cơ quan, địa phương, dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp; việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư tại nhiều địa phương chưa quyết liệt, chưa đạt nhiều kết quả.

Cùng với đó, cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy xuất khẩu và giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển các ngành kinh tế mới; đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu đã có; kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm; đẩy mạnh hơn các nhóm nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục; xử lý các vấn đề việc làm, an sinh xã hội, đời sống người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của tháng 11 và 2 tháng cuối năm, về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực phân công tiếp tục chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương, cơ quan chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật; chủ động chuẩn bị văn bản quy định chi tiết để triển khai ngay khi có hiệu lực, không để nợ đọng. Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý cần tiếp tục chú ý lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận, góp ý trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Thủ tướng khẳn định, Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

"Nếu chúng ta tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan toả được tới nền kinh tế và tới người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách.

"Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026; Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có mức CPI 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn.

Đồng thời, bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ dịp lễ, tết cuối năm.

Về đầu tư công, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Kiểm soát chặt chẽ số lượng các dự án, nhất là cương quyết với các dự án xây dựng trụ sở ở các tỉnh, thành phố, để tập trung nguồn lực cho các dự án hiệu quả lan tỏa, phục vụ các hạ tầng thiết yếu.

Nỗ lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, nhất là giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11/2026

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế. Đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027.

Theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 ngay sau khi Quốc hội thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Chủ động các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế như về thuế phí, các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát kỹ danh mục, các dự án đầu tư công để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền cả về lãi suất và tỷ giá, cả về đối nội và đối ngoại. Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Công Thương chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn. Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11/2026, trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông.

Tích cực phối hợp với các địa phương điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm; xử lý kịp thời các trường hợp thiếu nguồn cung, nhất là tại khu vực ĐBSCL và các tỉnh phía Nam.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường, phát triển thương mại cân bằng, bền vững. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả các FTA. Tích cực thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng theo dõi giá vật liệu, nhà ở, chi phí xây dựng, cước vận tải để có giải pháp ổn định thị trường; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng; đánh giá tổng thể thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực đến kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm nguồn cung, ổn định giá lương thực, thực phẩm, cân đối tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; phối hợp dự báo nhu cầu, tổ chức lại hệ thống cung ứng, phân phối; hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất, ưu tiên đất sản xuất, nhà ở, ổn định khu dân cư và nước sạch.

Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ thông qua các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm có kết quả cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh nội dung sách giáo khoa, giảm tải, giải quyết vấn đề trường lớp, giáo viên, thi cử; xây dựng, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp.

Bộ Y tế cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc, thiết bị y tế; thực hiện vai trò đầu mối quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng trạm y tế xã biên giới, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, triển khai kích cầu cuối năm. Bộ Nội vụ triển khai xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt đối với công tác nhân tài.

Các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tăng cường tham mưu các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách lớn; triển khai dự án trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Bộ Công an thực hiện tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 57. Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra.

Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ trực tiếp góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tình hình kinh tế – xã hội năm 2027; yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026.