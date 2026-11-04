Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôm nay (4/11), siêu cầu vượt biển dài nhất miền Trung trị giá 2.400 tỷ đồng chính thức có thay đổi quan trọng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 4/11, HĐND TP Huế đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) là cầu Cửa Thuận.

Ngày 4/11, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tổ chức cuộc họp chuyên đề lần thứ tư để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Quá trình lựa chọn tên cầu được tổ chức lấy ý kiến trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10/7 đến ngày 6/9/2026, ghi nhận 8.423 lượt bình chọn. Phương án Cửa Thuận nhận 4.747 lượt, đạt 56,4%; phương án Thai Dương nhận 3.676 lượt, đạt 43,6%.

Cửa Thuận là danh xưng được viết ngắn gọn từ tên gọi cửa biển Thuận An. Tên gọi “Thuận An” không chỉ gắn liền với địa danh, lịch sử và văn hóa của vùng đất cửa biển, mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp.

Năm 1813, vua Gia Long đặt tên cho cửa biển chính của kinh đô là Thuận An với mong ước: “Phong điều vũ thuận, quốc thái dân an”, thể hiện khát vọng về một đất nước thái bình, Nhân dân yên ổn, mưa thuận gió hòa.

Cầu qua cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung (Ảnh: UBND thành phố Huế)

Từ năm 2007, tên gọi Thuận An đã được sử dụng để đặt tên cho cây cầu bắc qua phá Tam Giang nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ dẫn giao thông và nhu cầu thông tin của Nhân dân. Sau gần hai thập kỷ, tên gọi này đã trở nên quen thuộc, gắn bó với đời sống, văn hóa địa phương.

Vì vậy, việc tiếp tục sử dụng tên gọi Thuận An cho cây cầu bắc qua cửa biển có thể dẫn đến trùng lặp trong định danh công trình, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, chỉ dẫn giao thông, thông tin liên lạc và nhận diện địa danh.

﻿Cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Cầu Cửa Thuận thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, khởi công ngày 26/3/2022.

Dự án gồm tuyến đường dài gần 7,8 km, trong đó cầu vượt cửa biển dài hơn 2,36 km, quy mô 4 làn xe. Đây là công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, được thiết kế bảo đảm thông thuyền cho tàu tải trọng đến 5.000 tấn.

Sau hơn 4 năm triển khai, trải qua nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng và điều kiện thi công phức tạp tại khu vực cửa biển, công trình được hợp long năm 2025, thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026.

Cầu Cửa Thuận đóng vai trò chiến lược trong việc khép kín tuyến hành lang ven biển, kết nối liên hoàn các vùng kinh tế biển, giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 49A, đồng thời mở rộng không gian đô thị hướng biển và tạo động lực đột phá cho du lịch, dịch vụ của Huế.

Khi đưa vào khai thác, hệ thống cầu, đường góp phần kết nối giao thông hai bờ cửa biển Thuận An, hoàn thiện trục đường ven biển, tạo thuận lợi cho vận tải, giao thương.

Bên cạnh đó, công trình còn mở ra dư địa phát triển đô thị, du lịch biển, thương mại, dịch vụ và kinh tế đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía đông TP. Huế.

Ngọc Khánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: "Sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN"

Thủ tướng: "Sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN" Nổi bật

Kinh tế Việt Nam ổn định, tích cực trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường

Kinh tế Việt Nam ổn định, tích cực trong bối cảnh thế giới diễn biến khó lường Nổi bật

Toàn cảnh dự án cầu Mễ Sở sau hơn một năm thi công

Toàn cảnh dự án cầu Mễ Sở sau hơn một năm thi công

16:36 , 04/11/2026
Sức mua trong nước duy trì đà tăng, tổng mức bán lẻ đạt hơn 6,6 triệu tỷ đồng: “Vốn quý” nào giúp thương hiệu Việt đi đường dài?

Sức mua trong nước duy trì đà tăng, tổng mức bán lẻ đạt hơn 6,6 triệu tỷ đồng: “Vốn quý” nào giúp thương hiệu Việt đi đường dài?

16:34 , 04/11/2026
Lý do Đắk Lắk 'đội sổ' về giải ngân vốn đầu tư công

Lý do Đắk Lắk 'đội sổ' về giải ngân vốn đầu tư công

15:48 , 04/11/2026
Giá điện giảm 2%, EVN dự kiến giảm thu gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng

Giá điện giảm 2%, EVN dự kiến giảm thu gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng

14:43 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên