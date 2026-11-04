Hôm nay (4/11), siêu cầu vượt biển dài nhất miền Trung trị giá 2.400 tỷ đồng chính thức có thay đổi quan trọng

Ngày 4/11, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tổ chức cuộc họp chuyên đề lần thứ tư để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Quá trình lựa chọn tên cầu được tổ chức lấy ý kiến trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10/7 đến ngày 6/9/2026, ghi nhận 8.423 lượt bình chọn. Phương án Cửa Thuận nhận 4.747 lượt, đạt 56,4%; phương án Thai Dương nhận 3.676 lượt, đạt 43,6%.

Cửa Thuận là danh xưng được viết ngắn gọn từ tên gọi cửa biển Thuận An. Tên gọi “Thuận An” không chỉ gắn liền với địa danh, lịch sử và văn hóa của vùng đất cửa biển, mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp.

Năm 1813, vua Gia Long đặt tên cho cửa biển chính của kinh đô là Thuận An với mong ước: “Phong điều vũ thuận, quốc thái dân an”, thể hiện khát vọng về một đất nước thái bình, Nhân dân yên ổn, mưa thuận gió hòa.

Cầu qua cửa biển Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung (Ảnh: UBND thành phố Huế)

Từ năm 2007, tên gọi Thuận An đã được sử dụng để đặt tên cho cây cầu bắc qua phá Tam Giang nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ dẫn giao thông và nhu cầu thông tin của Nhân dân. Sau gần hai thập kỷ, tên gọi này đã trở nên quen thuộc, gắn bó với đời sống, văn hóa địa phương.

Vì vậy, việc tiếp tục sử dụng tên gọi Thuận An cho cây cầu bắc qua cửa biển có thể dẫn đến trùng lặp trong định danh công trình, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, chỉ dẫn giao thông, thông tin liên lạc và nhận diện địa danh.

﻿Cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Cầu Cửa Thuận thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, khởi công ngày 26/3/2022.

Dự án gồm tuyến đường dài gần 7,8 km, trong đó cầu vượt cửa biển dài hơn 2,36 km, quy mô 4 làn xe. Đây là công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, được thiết kế bảo đảm thông thuyền cho tàu tải trọng đến 5.000 tấn.

Sau hơn 4 năm triển khai, trải qua nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng và điều kiện thi công phức tạp tại khu vực cửa biển, công trình được hợp long năm 2025, thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026.

Cầu Cửa Thuận đóng vai trò chiến lược trong việc khép kín tuyến hành lang ven biển, kết nối liên hoàn các vùng kinh tế biển, giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 49A, đồng thời mở rộng không gian đô thị hướng biển và tạo động lực đột phá cho du lịch, dịch vụ của Huế.

Khi đưa vào khai thác, hệ thống cầu, đường góp phần kết nối giao thông hai bờ cửa biển Thuận An, hoàn thiện trục đường ven biển, tạo thuận lợi cho vận tải, giao thương.

Bên cạnh đó, công trình còn mở ra dư địa phát triển đô thị, du lịch biển, thương mại, dịch vụ và kinh tế đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía đông TP. Huế.