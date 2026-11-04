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EVNNPT được chấp thuận là nhà đầu tư dự án trạm biến áp 220kV Thống Nhất và đường dây đấu nối

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV Thống Nhất và đường dây đấu nối.

Phối cảnh trạm biến áp 220 kV Thống Nhất và đường dây đấu nối - Ảnh: EVNNPT

Dự án được triển khai tại phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai, dự kiến hoàn thành, đóng điện và đưa vào vận hành trong quý III/2028.

Theo quy mô được chấp thuận, dự án xây dựng mới Trạm biến áp 220 kV Thống Nhất theo kiểu trạm nửa trong nhà, nửa ngoài trời, với công suất thiết kế gồm 2 máy biến áp 220 kV, mỗi máy 250 MVA và 2 máy biến áp 110 kV, mỗi máy 63 MVA. Trong giai đoạn này, dự án lắp đặt 2 máy biến áp 220 kV công suất 250 MVA/máy và 1 máy biến áp 110 kV công suất 63 MVA.

Phần đường dây đấu nối gồm 2 đoạn đường dây 220 kV mạch kép, tổng chiều dài khoảng 0,2 km, đấu nối Trạm biến áp 220 kV Thống Nhất theo phương thức chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Bảo Lộc - Sông Mây hiện hữu.

Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, giảm bán kính cung cấp điện cho các trạm biến áp 110 kV tại các phường Dầu Giây, Long Khánh, Bình Lộc, Bảo Vinh, Xuân Lập, Trảng Bom và 5 xã Bàu Hàm, Hưng Thịnh, An Viễn, Xuân Quế, Gia Kiệm. Các khu vực này hiện được cấp điện từ Trạm biến áp 220 kV Sông Mây và Trạm biến áp 220 kV Xuân Lộc 2.

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ cấp điện cho các phụ tải Vùng I của thành phố, tạo thuận lợi cho việc đấu nối, đưa các trạm biến áp 110 kV Trảng Bom 2 và Thống Nhất 2 vào vận hành trong tương lai; đồng thời cấp điện trực tiếp cho Trạm biến áp 110 kV nối cấp Thống Nhất, đáp ứng nhu cầu phụ tải của phường Dầu Giây và xã Gia Kiệm.

Khi hoàn thành, dự án góp phần bảo đảm tiêu chí N-1, nâng cao năng lực truyền tải, tăng cường liên kết mạch vòng lưới điện 220 kV và 110 kV trong khu vực, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải. Qua đó, nâng cao chất lượng điện áp, độ tin cậy cung cấp điện và tính linh hoạt trong quản lý, vận hành hệ thống điện khu vực.

Dự án cũng góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường Dầu Giây nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung.

Theo Quyết định, EVNNPT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; triển khai dự án đúng nội dung được chấp thuận và các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định là cơ sở để EVNNPT thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối, cấp giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định; không thay thế các thủ tục này. EVNNPT vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật.

UBND thành phố Đồng Nai giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.


Theo Toàn Thắng

Báo Chính phủ

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