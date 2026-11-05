Quốc hội sẽ thảo luận về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 5-11. Ảnh: quochoi.vn

Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ đề nghị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh chương trình kỳ họp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 6 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời đưa 5 vấn đề Chính phủ đề xuất vào nghị quyết kỳ họp để Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, các nội dung được đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp gồm: Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu và Bảo Hà - Tân Phong, Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình. Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 2 nội dung để Quốc hội xem xét, quyết định trong nghị quyết kỳ họp. Đó là báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức xem xét, quyết định đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 127/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo đó, chuyển thành nội dung xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết định trong nghị quyết kỳ họp.

Theo chương trình bổ sung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 5-11. Ảnh: quochoi.vn

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung một nội dung để Quốc hội xem xét, quyết định trong nghị quyết kỳ họp. Các nội dung, gồm: Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện giải pháp thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 19 của Quốc hội; quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án di dời đã thực hiện.

Theo Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, do thời gian từ nay đến khi kết thúc đợt 1 của kỳ họp không còn nhiều, nhằm tránh phải điều chỉnh chương trình nhiều lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý về chủ trương bổ sung các nội dung trên để xem xét, quyết định trong nghị quyết kỳ họp.

Về cách thức tiến hành, đối với nội dung điều chỉnh ranh giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, nếu hồ sơ, tài liệu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bố trí trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường theo trình tự, thủ tục quy định.

Đối với các nội dung còn lại, trước mắt không bố trí trình bày, thảo luận riêng. Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra sẽ gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Những nội dung được Quốc hội quyết định sẽ thể hiện cụ thể trong nghị quyết kỳ họp. Trên cơ sở nghiên cứu và ý kiến của các cơ quan trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo, bố trí thời gian để Quốc hội thảo luận đối với những vấn đề cần thiết.

Cũng theo Tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời gian và cách thức tiến hành một số nội dung trong chương trình kỳ họp. Trong đó, bố trí trình bày chung báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các nội dung do cùng một cơ quan chủ trì soạn thảo; điều chỉnh, ghép một số nội dung tại các phiên họp toàn thể.