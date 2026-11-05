Phú Thọ siết hoạt động tận thu đất san lấp sau các vụ việc bị khởi tố

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn vừa ký văn bản chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trên địa bàn, nhằm ngăn tình trạng lợi dụng san hạ mặt bằng, hạ cốt nền để khai thác khoáng sản trái quy định.

Theo đó, qua rà soát hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản phát sinh trong quá trình san hạ mặt bằng, hạ cốt nền, một số trường hợp có quy mô, khối lượng lớn, cần được kiểm tra chặt chẽ về mục đích, sự cần thiết, hiện trạng sử dụng đất, phạm vi thu hồi và phương án sử dụng khoáng sản. Việc xác nhận không đúng điều kiện, thẩm quyền có thể dẫn đến khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái quy định, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng môi trường, an toàn công trình và an ninh, trật tự.

Hiện trạng một vị trí khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện đúng thẩm quyền xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản nhóm III, nhóm IV từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp. Đáng chú ý, chỉ xem xét xác nhận khi việc san gạt, đào đắp địa hình là bắt buộc để tạo mặt bằng xây dựng các hạng mục của chính công trình đó; phạm vi, diện tích, chiều sâu và khối lượng khoáng sản thu hồi phải phù hợp yêu cầu thực tế.

Các hoạt động đào, đắp, hạ tải, san gạt không gắn với việc cải tạo hoặc xây dựng công trình cụ thể không thuộc đối tượng được xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản.

Kiểm tra thực địa, kiểm soát khối lượng thu hồi

Cơ quan chuyên môn cấp xã được phân công thẩm định phải kiểm tra tọa độ, diện tích, thực địa và đối chiếu hồ sơ với hiện trạng khu đất. Nội dung thẩm định tập trung làm rõ chủ thể, vị trí, ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất; tính phù hợp của công trình dự kiến xây dựng với quy hoạch và quy định về đất đai, xây dựng.

Đặc biệt, cơ quan thẩm định phải xác định sự cần thiết của việc san gạt, đào đắp; phạm vi, chiều sâu, cao độ trước và sau san gạt, khối lượng đào đắp và phần khoáng sản thực tế phải thu hồi. Việc quản lý, vận chuyển, sử dụng khoáng sản phải bảo đảm an toàn mái dốc, công trình lân cận, giao thông, thoát nước và môi trường.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu không đặt thêm thành phần hồ sơ hoặc điều kiện giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp không chứng minh được việc san gạt, đào đắp là bắt buộc để xây dựng công trình hoặc không đủ cơ sở xác định phạm vi, cao độ, khối lượng thu hồi thì không xác nhận đăng ký. Việc từ chối phải được trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố Bí thư xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc.

Đối với hoạt động hạ tải, xử lý nguy cơ sạt lở, phòng, chống thiên tai, việc xử lý phải căn cứ hiện trạng, mức độ nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng và phương án theo quy định. Nếu hoạt động này không gắn với cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp và không đáp ứng điều kiện luật định thì không áp dụng thủ tục xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Khoáng sản dư thừa phát sinh phải được UBND xã, phường tập kết tại bãi thải, bãi chứa do địa phương quản lý.

Với khoáng sản dôi dư từ quá trình thi công công trình, dự án mà chủ đầu tư, nhà thầu hoặc người sử dụng đất không có nhu cầu thu hồi, sử dụng, việc tập kết, quản lý và xử lý phải thực hiện theo quy định. Khoáng sản tại các bãi thải, bãi chứa được xử lý thông qua đấu giá hoặc cho phép sử dụng không qua đấu giá đối với trường hợp đủ điều kiện. Đơn vị được phép sử dụng phải đúng công trình, dự án, khối lượng và mục đích được xác nhận; không tự ý vận chuyển, mua bán, sử dụng khi chưa hoàn thành thủ tục.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải tổ chức tiếp nhận, thẩm định, xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền; không hợp thức hóa hoạt động khai thác khoáng sản thông qua thủ tục này. Người đứng đầu cấp xã đồng thời phải chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động thu hồi đúng vị trí, ranh giới, diện tích, cao độ, khối lượng được xác nhận; kiểm soát nguồn gốc khoáng sản vận chuyển ra khỏi khu vực đăng ký và đối chiếu khối lượng thực tế với khối lượng được xác nhận, kê khai nghĩa vụ tài chính.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền, cũng như công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng san hạ mặt bằng, hạ cốt nền, hạ tải, cải tạo đất, xử lý sạt lở để khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán khoáng sản trái phép. Thuế tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan đối chiếu khối lượng khoáng sản thực tế với sản lượng kê khai để thực hiện nghĩa vụ tài chính.