Điều chỉnh tiến độ dự án do liên danh Đầu tư MST-Vina2 đầu tư tại Điện Biên

Ảnh: MST

Ngày 2/11/2026, Công ty CP Đầu tư MST (MCK: MST) đã ban hành Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh thông tin dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh số 230/QĐ-UBND ngày 7/2/2025) chủ trương đầu tư.

Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 phường Him Lam (Dự án Khu dân cư đô thị Him Lam), TP.Điện Biên Phủ (nay là phường Điện Biên Phủ) đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 30/10/2023.

Nhà đầu tư dự án là liên danh Đầu tư MST- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (MCK: VC2); trong đó, tỷ lệ góp vốn điều lệ của 2 doanh nghiệp lần lượt ở mức 85% và 15%.

Do tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất chậm, dự án được điều chỉnh một số nội dung liên quan đến tiến độ dự án.

Cụ thể, tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án từ năm 2024-2029 với mục tiêu hình thành khu dân cư đô thị theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Về tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành, thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và công tác chuẩn bị đầu tư là 24 tháng (hoàn thành trong Quý I/2026); thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án là 36 tháng (dự kiến từ Quý II/2026 đến Quý II/2029), trong đó sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

Nguồn: MST

Dự án Khu dân cư đô thị Him Lam có diện tích hơn 48.000m2 (tương đương hơn 4,8ha), trong đó, 1,8ha là đất ở liền kề thương mại, 0,7ha là đất thương mại dịch vụ, 2ha được quy hoạch giao thông nội khu.

Tổng vốn đầu tư gần 923 tỷ đồng (theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 31/QĐ-UBND ngày 8/1/2024 của UBND tỉnh Điện Biên).

Ngày 8/4/2026, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức và cá nhân để phát triển nhà ở đối với Dự án Khu dân cư đô thị Him Lam. Mức vốn huy động không vượt quá hơn 738,2 tỷ đồng; thời hạn huy động vốn là 4 năm.